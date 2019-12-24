Пейте и пляшите. Главный алтайский нарколог рассказал, как пережить новогодние праздники и не загреметь в больницу

По данным наркологической службы края, во время корпоративов и длинных новогодних каникул количество пациентов с алкогольными отравлениями вырастает на треть. Главный нарколог Алтайского края Андрей Иванов рассказал, сколько можно пить, чем закусывать и что делать утром, если умираешь с похмелья.

Сколько можно выпить

Количество алкоголя, которое можно безопасно употребить за корпоративный или домашний праздничный вечер, не так велико — до 150 граммов крепких напитков, 250 граммов сухого вина, до 1 литра пива. Естественно, не все вместе: смешивать алкоголь не стоит.

Если вы выбрали крепкий алкоголь, лучше отказаться от шампанского. Или только пригубить его с боем курантов. Причем, лучше выбирать сухое шампанское. Чем крепче алкоголь, тем выше риск отравлений.

Андрей Иванов,

главный нарколог Алтайского края:

Я, наверное, разочарую употребляющих алкоголь этими цифрами, но таковы научные данные. Можно, конечно, выпить и больше. Но одно дело превысить эту норму в два раза, и совсем другое — в пять-шесть раз. Сам я в новогоднюю ночь предпочту выпить немного качественного сухого вина.

Вино. Алкоголь. Daniel Lee , CC BY-ND 2.0 , part from original

Дороже и лучше

Прямой зависимости количества отравлений от цены за бутылку нет. Большее значение имеет именно объем выпитого. Риск отравиться дорогущим коньяком так же велик, как и водкой минимальной цены.

Андрей Иванов рекомендует покупать алкоголь только в проверенных местах и избегать «ярко выраженных скидок». Лучше, если это будет бутылка уже известного вам производителя в средней ценовой категории.

Между первой и второй

Следование принципу «между первой и второй промежуток небольшой» может, по словам врача, нанести непоправимый ущерб здоровью, так что стоит делать достаточно долгие перерывы между «глотками».

Алкоголь.

Андрей Иванов,

главный нарколог Алтайского края:

Даже здоровый человек, выпивая больше полулитра крепкого алкоголя без достойной закуски за короткий период времени, имеет шансы провести ночь лицом в салате или в токсикологическом диспансере. Пейте малыми рюмками и не гоните.

Танцуют все

Врачи советуют чаще проветривать помещение, особенно если посиделки проходят в тесном зале со множеством гостей. И по возможности выходить на улицу.

Андрей Иванов,

главный нарколог Алтайского края:

Больше веселитесь , пойте , танцуйте и водите хороводы. И , скажем так , этим заменяйте чрезмерное употребление алкоголя.

Запивать или закусывать

Закуски должны быть легкими — овощи, фрукты, рыба. Если вы пьете крепкие напитки, то вопреки убеждениям не стоит заедать их жирным мясом. Это может спровоцировать панкреатит и другие заболевания желудочно-кишечного тракта.

Алкоголь. СС0.

Врач соглашается с тем, что жир препятствует всасыванию алкоголя, но говорит, что в конечном итоге увеличивается нагрузка на пищеварение и вред будет двойным.

Специалисты также советуют отказаться от картофеля в качестве закуски: это слишком тяжелый продукт. И предостерегают от запивания крепкого алкоголя газированными напитками.

Андрей Иванов,

главный нарколог Алтайского края:

Модный коктейль «виски-кола» — настоящий яд. Это прямой путь не только ко всякого рода осложнениям, но и к алкоголизму. Если и запивать спиртное, то лучше всего чистой негазированной водой. И, конечно, водку нельзя запивать пивом и наоборот.

Андрей Иванов говорит, что, вообще, нет способа пить и не пьянеть. Даже лошадиная доза активированного угля перед вечеринкой не поможет, если алкоголя будет слишком много. Единственно верное решение — уменьшить количество спиртного.

Алкоголь. Бокалы. СС0.

Лекарства и алкоголь

Главный нарколог края говорит, что в последнее время в больницы все чаще поступают пациенты, принимающие лекарственные препараты вместе со спиртным, а также пожилые люди 60+, у которых на фоне приема алкоголя возникают разные когнитивные расстройства — потеря ориентации и памяти.

Прием любых лекарств, в особенности сердечно-сосудистых и неврологических, следует «разнести» с употреблением алкоголя как минимум на три часа. При этом для пожилых людей прием алкоголя должен стать символическим.

Никакой бани

Как показывают медицинские наблюдения, 50% населения после длительных праздников ощущают выраженный физический и психологический дискомфорт.

Андрей Иванов,

главный нарколог Алтайского края:

Если порог превышен, проще говоря, человек перебрал и на утро чувствует себя плохо, лучше ограничить физическую нагрузку — выспаться и отлежаться. Допустимы и рекомендуются лишь медленные пешие прогулки по свежему воздуху.

Даже физически крепким людям нельзя с похмелья париться в сауне или бане. Это двойная нагрузка на сердце и сосуды, чреватая инфарктами и инсультами, особенно если при этом ограничить употребление жидкости.

Алкоголь. СС0

Что съесть с похмелья

Традиционный рыбный суп — уха — способна восстановить силы человека после застолья. Андрей Иванов также рекомендует яичницу и крепкий мясной бульон. Овощи и фрукты тоже помогут спасти организм. Можно съесть несколько таблеток янтарной кислоты.

Вопреки русской традиции лечить подобное подобным, опохмел «не работает». Новая порция алкоголя лишь способствует еще большей интоксикации. Как бы тяжело не было, надо терпеть.

Как попасть в больницу

Отделение неотложной наркологической помощи на ул. Дальней, 28 все праздники будет работать в круглосуточном режиме, принимая пациентов скорой помощи и самостоятельно добравшихся. Также будет работать отделение токсикологии в горбольнице № 11, куда будут доставлять пациентов с отравлениями по скорой помощи.

В Барнауле 130 «наркологических» коек, плюс 25 в токсикологии. Андрей Иванов говорит, что в крае имеется достаточное количество медикаментов, чтобы оказать помощь всем людям с тяжелым абстинентным синдромом.

Алкоголь. СС0

В относительно легких случаях врачи окажут помощь на дому. По данным наркологической службы, только одному из 10 пациентов действительно требуется госпитализация.

Андрей Иванов,

главный нарколог Алтайского края:

Лечение у нас добровольное, никто не станет удерживать пациента в больнице. Но если уж судьба вас завела в наркологическое отделение, рекомендую лечь и лежать недели две спокойно. Не меньше трех дней, как правило, уходит на то, чтобы человека вывести из острой фазы и нормализовать состояние. Но и потом требуется восстановительное лечение, работа с психологом и наркологом.