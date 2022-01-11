Плодовитая инфекция. Как и почему возникают новые штаммы COVID-19

Новые штаммы ковида возникают из-за заражения больных с иммунодефицитом, заявил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
В организме таких пациентов, пояснил он, вирус мутирует в разы быстрее, чем у остальных.
В норме, подчеркнул Александр Мясников, мутация коронавируса может занять годы. «А вот внутри больного с иммунодефицитом…», — добавил врач.
«В Кембридже был пациент с лимфомой, у него там нашли сотни мутаций. Около десяти лет потребовалось бы природе. Это инкубаторы новых вирусов. И „омикрон“ так возник. И следующие вирусы будут среди больных с иммунодефицитом, которые заразятся», — сказал он.
Чтобы избежать новых мутаций COVID-19, людей с иммунодефицитом нужно прививать «тремя дозами и больше».
«Надо быть очень внимательным к привитым, потому что это уже не их личное дело», — подчеркнул он.