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Здоровье

Плодовитая инфекция. Как и почему возникают новые штаммы COVID-19

Почему зарождаются и распространяются новые штаммы коронавируса, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, в организме некоторых людей инфекция мутирует быстрее.

"Кремлевский доктор" Мясников.
"Кремлевский доктор" Мясников.
Стоп-кадр YouTube.
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Почему возникают новые штаммы COVID-19?

Новые штаммы ковида возникают из-за заражения больных с иммунодефицитом, заявил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
В организме таких пациентов, пояснил он, вирус мутирует в разы быстрее, чем у остальных.

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Сколько лет мутирует ковид и как возник «омикрон»?

В норме, подчеркнул Александр Мясников, мутация коронавируса может занять годы. «А вот внутри больного с иммунодефицитом…», — добавил врач.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0

«В Кембридже был пациент с лимфомой, у него там нашли сотни мутаций. Около десяти лет потребовалось бы природе. Это инкубаторы новых вирусов. И „омикрон“ так возник. И следующие вирусы будут среди больных с иммунодефицитом, которые заразятся», — сказал он.

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А как предотвратить появление новых мутаций ковида?

Чтобы избежать новых мутаций COVID-19, людей с иммунодефицитом нужно прививать «тремя дозами и больше».

Коронавирус. Пандемия. Вакцинация.
Коронавирус. Пандемия. Вакцинация.
CC0

«Надо быть очень внимательным к привитым, потому что это уже не их личное дело», — подчеркнул он.

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