Плодовитая инфекция. Как и почему возникают новые штаммы COVID-19

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Сколько лет мутирует ковид и как возник «омикрон»?

В норме, подчеркнул Александр Мясников, мутация коронавируса может занять годы. «А вот внутри больного с иммунодефицитом…», — добавил врач.

Коронавирус. Пандемия. СС0

«В Кембридже был пациент с лимфомой, у него там нашли сотни мутаций. Около десяти лет потребовалось бы природе. Это инкубаторы новых вирусов. И „омикрон“ так возник. И следующие вирусы будут среди больных с иммунодефицитом, которые заразятся», — сказал он.