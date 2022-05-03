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Здоровье

Почему гастроэнтерологи рекомендуют спать на левом боку

Ученые изучили влияние поз для сна на возникновение так называемого ночного гастроэзофагеального рефлюкса и пришли к выводу, что наиболее безопасная поза — на левом боку, пишет Медпортал.

Девушка. Сон.
Девушка. Сон.
unsplash.com

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) широко распространена во всем мире. Неприятные симптомы ГЭРБ — изжога, икота, рвота, ощущение кислоты во рту, отрыжка кислым, боль за грудиной.

Болезнь возникает из-за регулярного забрасывания (рефлюкса) кислого содержимого желудка в пищевод и повреждения нижних отделов пищевода под воздействием соляной кислоты и расщепляющего белки фермента пепсина.

Обычно причиной тому — повреждение или функциональная недостаточность специальных запирательных механизмов, расположенных на границе пищевода и желудка.

Факторы, способствующие болезни — стресс, работа, связанная с постоянным наклоном туловища вниз, ожирение, беременность, прием некоторых лекарственных средств, жирная и острая пища, кофе, алкоголь и курение.

Ученые говорят, что 80% пациентов с ГЭРБ испытывают тягостные симптомы именно ночью, и это негативно сказывается на качестве сна.

Ученые из Медицинского центра Университета Амстердама доказали, что сон на правом боку связан с более длительным воздействием соляной кислоты на пищевод по сравнению с положением на левом боку.

Эксперты обнаружили, что по сравнению с положением на правом боку и положением на спине время воздействия кислоты на левом боку было значительно короче (0,0% против 1,2 и 0,6% соответственно).

Кроме того, время выведения кислоты из пищевода в положении на левом боку было намного короче по сравнению с положениями на спине и на правом боку (35 секунд против 76 и 90 секунд соответственно).

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