Врач: почему перед сном надо обязательно смывать макияж

Колчева рассказала РИА Новости, что:
- нужно обязательно смывать макияж и умываться;
- после умывания наносить легкий крем. По ее словам, ночью кожа должна дышать и отдыхать, потому что в ней происходят разные биохимические процессы.
Полина Колчева подчеркнула, что слишком частый уход кожа тоже не «прощает».
«Она вырабатывает свое нормальное кожное сало, которое защищает ее от пересушивания, помогает поддерживать пребиоту кожи в нормальном состоянии, регулирует pH. Поэтому чрезмерное умывание может привести к тому, что жирная кожа становится пересушенной, а это большая проблема для дерматологов и косметологов», — уточнила врач.
Как отметила Колчева, высыпания (к примеру, акне) могут появляться, если человек не умывается перед сном или делает это нетщательно.
Но у этого есть и другие причины:
- неправильный уход;
- неправильный образ жизни;
- гормональные генетические проблемы.
Нет, этого Колчева делать не рекомендует. Она объяснила, что определить природу высыпаний и избавиться от них поможет только врач.
«Своим пациентам я советую мицеллярной водой смывать водостойкий макияж, а после этого умываться и протирать лицо лосьоном или тоником», — сказала Колчева.