12 апреля
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Здоровье

Врач: почему перед сном надо обязательно смывать макияж

Почему нужно умываться перед сном и каким должен быть уход за кожей, разъяснила врач-дерматовенеролог Полина Колчева.

Макияж, помада.
Макияж, помада.
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1
Как правильно ухаживать за кожей?

Колчева рассказала РИА Новости, что:

  • нужно обязательно смывать макияж и умываться;
  • после умывания наносить легкий крем. По ее словам, ночью кожа должна дышать и отдыхать, потому что в ней происходят разные биохимические процессы.
Женщина и вода.
Женщина и вода.
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2
А чем опасен чрезмерный уход за кожей?

Полина Колчева подчеркнула, что слишком частый уход кожа тоже не «прощает».

«Она вырабатывает свое нормальное кожное сало, которое защищает ее от пересушивания, помогает поддерживать пребиоту кожи в нормальном состоянии, регулирует pH. Поэтому чрезмерное умывание может привести к тому, что жирная кожа становится пересушенной, а это большая проблема для дерматологов и косметологов», — уточнила врач.

3
Почему появляются прыщи?

Как отметила Колчева, высыпания (к примеру, акне) могут появляться, если человек не умывается перед сном или делает это нетщательно.

Уход за кожей
Уход за кожей
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Но у этого есть и другие причины:

  • неправильный уход;
  • неправильный образ жизни;
  • гормональные генетические проблемы.
4
При высыпаниях можно подбирать уход самому?

Нет, этого Колчева делать не рекомендует. Она объяснила, что определить природу высыпаний и избавиться от них поможет только врач.

5
Как правильно смывать макияж?

«Своим пациентам я советую мицеллярной водой смывать водостойкий макияж, а после этого умываться и протирать лицо лосьоном или тоником», — сказала Колчева.

Ватные диски, уход за кожей.
Ватные диски, уход за кожей.
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