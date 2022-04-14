Как узнать о болезни по глазам, рассказала врач

По состоянию глаз можно определить, какие проблемы со здоровьем есть у человека, сообщила Lenta.ru врач-терапевт, дерматолог Лариса Алексеева.

По глазам можно выявить проблемы с сердцем и сосудами, понять, развиваются ли в организме аллергические реакции. Алексеева отметила — резкое ухудшение зрения указывает на развитие диабета.

«Сосудистые глаза и кровоизлияния могут свидетельствовать о развитии сахарного диабета. Если вовремя не начать лечение, то есть риск развития катаракты и ухудшения зрения», — рассказала врач.

Отеки и покраснения глаз могут вызывать аллергические реакции, а у переболевших коронавирусом часто встречается постковидный конъюнктивит, указывает Газета.Ru.

Желтый оттенок белков глаз говорит о переизбытке билирубина в организме, это тревожный признак — необходимо проверить работу печени.

Между тем алтайский офтальмолог назвал единственное упражнение, которое помогает сохранить остроту зрения.