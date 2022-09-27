28 сентября
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Здоровье

Почему может болеть голова, рассказал врач

Головная боль может быть признаком дефицита воды в организме, рассказал радио Sputnik невролог Павел Хорошаев.

Головная боль.
Головная боль.
СС0.

По словам врача, при приступе головной боли можно выпить пару стаканов воды в течение суток.

Кстати, кофе за воду не считается. А вот чай подходит.

«Если с утра выпита чашка кофе, а на часах 15:30, то стоит выпить одну-две кружки воды или чая», — рассказал Хорошаев.

Специалист также отметил, что следует интенсивно, глубоко подышать. Так кровь лучше насытится кислородом.

При соблюдении рекомендаций боли должны пройти 40−60 минут. Если это не произошло, то необходимо обратиться к врачу.

Какие заболевания развиваются из-за жвачки, также рассказал ранее врач.

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