Врач назвала опасные болезни, развивающиеся из-за жвачки

По словам Назаровой, жвачку не следует употреблять до еды и в перерывах между приемами пищи.
Иначе, объясняет врач, могут возникать гастриты, панкреатиты и колиты.
«Поджелудочная железа начинает выбрасывать в кровь инсулин, которому не находится применения, поскольку нет утилизации принятой накануне пищи», — сказала она.
Также жевательная резинка способна провоцировать кариес.
«Необходимо помнить, что жевательная резинка не заменяет зубную щетку», — подытожила терапевт.
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