Врач назвала опасные болезни, развивающиеся из-за жвачки

По словам Назаровой, жвачку не следует употреблять до еды и в перерывах между приемами пищи.

Иначе, объясняет врач, могут возникать гастриты, панкреатиты и колиты.

«Поджелудочная железа начинает выбрасывать в кровь инсулин, которому не находится применения, поскольку нет утилизации принятой накануне пищи», — сказала она.

Также жевательная резинка способна провоцировать кариес.

«Необходимо помнить, что жевательная резинка не заменяет зубную щетку», — подытожила терапевт.

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