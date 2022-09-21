Стало известно, сколько россиян склонны к синдрому Жильбера

Синдром Жильбера — это семейная негемолитическая желтуха. Ее главный симптом — повышение свободного билирубина в крови. Он может вызывать пожелтение кожи и слизистых оболочек.
Спровоцировать заболевание может мутация в гене UGT1А1.
Носителем нарушенного гена может быть родитель, и тогда риск появления синдрома составляет 25%, заявил директор по продукции Genotek Александр Ракитко.
«Однако стоит отметить, что в некоторых случаях патология — приобретенная. К примеру, иногда она развивается из-за вирусного острого гепатита», — подчеркнул эксперт.
Синдром Жильбера не влияет на качество жизни, однако может повышать шансы развития желчекаменной болезни, холецистита и холестаза.
Синдром Жильбера распространен от 4% до 16% в зависимости от демографической ситуации. Зачастую его диагностируют у европейцев (2−5%), азиатов (3%) и африканцев (36%).