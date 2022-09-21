21 сентября
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Здоровье

Стало известно, сколько россиян склонны к синдрому Жильбера

К синдрому Жильбера склонны 14% россиян, пишут «Известия» со ссылкой на данные медико-генетического центра Genotek.

Лекарства, таблетки.
Лекарства, таблетки.
СС0

Синдром Жильбера — это семейная негемолитическая желтуха. Ее главный симптом — повышение свободного билирубина в крови. Он может вызывать пожелтение кожи и слизистых оболочек.

Спровоцировать заболевание может мутация в гене UGT1А1.

Носителем нарушенного гена может быть родитель, и тогда риск появления синдрома составляет 25%, заявил директор по продукции Genotek Александр Ракитко.

«Однако стоит отметить, что в некоторых случаях патология — приобретенная. К примеру, иногда она развивается из-за вирусного острого гепатита», — подчеркнул эксперт.

Синдром Жильбера не влияет на качество жизни, однако может повышать шансы развития желчекаменной болезни, холецистита и холестаза.

Синдром Жильбера распространен от 4% до 16% в зависимости от демографической ситуации. Зачастую его диагностируют у европейцев (2−5%), азиатов (3%) и африканцев (36%).

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