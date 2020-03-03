Почти 30 человек в Алтайском крае находятся под надзором врачей из-за коронавируса

В Алтайском крае 29 человек все еще находятся под наблюдением врачей из-за коронавируса. Об этом сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Ирина Пащенко.

По ее словам, медицинское наблюдение за прибывшими из неблагополучных по заболеваемости коронавирусной инфекцией стран, начали с 26 января.

Всего под медицинским наблюдением находилось 177 человек.

«Продолжается медицинское наблюдение за 29 лицами, в том числе: граждане КНР — 1 человек, граждане РФ — 28 человек, из них 7 человек прибыли из КНДР и 1 человек — из Италии», — цитирует Пащенко пресс-служба краевого правительства.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что следит за ситуацией с коронавирусом в мире. Глава региона считает, что есть необходимость регулярно рассматривать ход карантинных и предупредительных мер в крае.

Например, в рамках отработки действий при выявлении людей с признаками вируса в феврале в регионе провели учебно-тренировочные занятия на территории пунктов пропуска через госграницу с Республикой Казахстан, расположенных в Кулундинском, Рубцовском и Третьяковском районах.

Также в регионе есть необходимые тест-системы для выявления заболевших, запас необходимых лекарств и средств защиты.

Ранее ученые выяснили, какие органы поражает коронавирус.