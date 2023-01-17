17 января
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Здоровье

Почти 50 случаев кори зафиксировали в соседнем с Алтаем регионе

В Новосибирской области к настоящему времени зафиксировали 45 случаев кори, сообщает «Интерфакс».

Шприц. Прививка.
Шприц. Прививка.
СС0

Из 45 человек заболевание зафиксировали у 17 детей, сообщила замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Лада Самойлова.

Повышенная заболеваемость вызвана завозом инфекции из одной из стран Средней Азии. Фиксируется с ноября прошлого года. Обстановка по кори в регионе оценивается как неблагополучная.

Между тем более 400 контактов с заболевшими корью зарегистрировали в Алтайском крае. В регионе зафиксировали четыре случая заболевания корью: один пациент — в Барнауле и трое — в Тальменском районе.

Последствия

Корь — крайне опасное заболевание. Поражается дыхательная система — развивается ларингит, воспаление среднего уха (отит), наслоение гнойной инфекции. Это, в свою очередь, приводит к воспалению легких (пневмонии).

Также может быть поражен желудочно-кишечный тракт (стоматит, энтероколит). Тяжелейшие осложнения осложнения — со стороны нервной системы (энцефалит, менингит).

В самых тяжелых случаях корь приводит к смерти.

Цифра

По данным ВОЗ, только в 2019 году в мире эта болезнь унесла более 200 тыс. жизней.

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