23 января
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Здоровье

Почти сутки будет терзать людей магнитная буря, которая обрушилась на Землю. Пик активности

На Землю обрушилась очередная магнитная буря.

Солнце.
Солнце.
unsplash.com

Правда, по заверениям астрофизиков, она будет умеренной и продлится не более суток, пишет РИА Новости.

Пик возмущения магнитосферы придется на 06:00 мск, а потом будет спадать. И сойдет на космический штиль.

Ранее мощная вспышка Х2.87 разорвала плазму Солнца. Это сильнейшая вспышка за последние шесть лет.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы.

Как защититься:

  • не употреблять спиртное,
  • пить больше воды или успокаивающий чай, желательно, — с мятой.

В такие дни лучше всего соблюдать нехитрые правила и тогда космическая атака пройдет незаметней.

Гаджеты

Бури могут вывести из строя электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи, а также некачественный телесигнал, а на экране точечно появляются пятна всех цветов спектра.

Облучение

Бури могут привести к радиационному облучению космонавтов, пассажиров и экипажей реактивных самолетов

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