Почти тысячу жителей Алтайского края госпитализировали с пневмонией

В Алтайском крае почти тысячу человек доставили в больницы с пневмонией. В тяжелом состоянии находятся 16 пациентов, их подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких, пишут «Вести Алтай» со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения.

Эпидемический порог по гриппу и вирусным инфекциям в крае превышен в 2 раза. Медики отмечают, что у многих взрослых и детей болезнь в этом году протекает тяжело. Врачи советуют не заниматься самолечением и сразу обращаться за медицинской помощью.

Altapress.ru писал, что в Алтайском крае еженедельно регистрируется 450−500 случаев внебольничной пневмонии. Часто это осложнение ОРВИ или гриппа, по которым в регионе объявлен карантин. Главный терапевт-пульмонолог края Ирина Бахарева рассказала, чем опасна пневмония и как ее лечить.

Пока медики не прогнозируют, сколько продлится эпидемия ОРВИ. Продолжительные морозы могут только замедлить развитие вирусных инфекций.

Ранее стало известно, что правоохранители проводят проверку после сообщения в СМИ о том, что мужчина умер от пневмонии. По словам вдовы погибшего, врач местной больницы неправильно поставил супругу диагноз.