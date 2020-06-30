По словам гендиректора ВОЗ, «суровая реальность состоит в том, что пандемия пока даже не приблизилась к завершению».
На этой неделе ВОЗ созовет вторую встречу для оценки прогресса в исследованиях и разработке средств борьбы с коронавирусом.
Глобальная проблема
Ранее о глобальной проблеме при изготовлении вакцин от коронавируса рассказали инженеры. В мире может просто не хватить возможностей для одновременного изготовления, упаковки и распределения миллиардов доз вакцины.
Между тем ученые заявили, что первая вакцина не остановит пандемию. Спешка при разработке вакцины от коронавируса нового типа может привести к снижению ее качества.
Дата
Также Гебрейесус напомнил — 30 июня исполняется шесть месяцев после получения его организацией первых сообщений о вспышке инфекции, пишет bfm.ru.