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Здоровье

Полгода с COVID-19: но нет и речи о завершении пандемии — заболеваемость ускоряется

Заболеваемость коронавирусом в мире ускоряется. Речи о завершении пандемии не идет, сказал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, пишет ТАСС.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

По словам гендиректора ВОЗ, «суровая реальность состоит в том, что пандемия пока даже не приблизилась к завершению».

На этой неделе ВОЗ созовет вторую встречу для оценки прогресса в исследованиях и разработке средств борьбы с коронавирусом.

Глобальная проблема

Ранее о глобальной проблеме при изготовлении вакцин от коронавируса рассказали инженеры. В мире может просто не хватить возможностей для одновременного изготовления, упаковки и распределения миллиардов доз вакцины.

Между тем ученые заявили, что первая вакцина не остановит пандемию. Спешка при разработке вакцины от коронавируса нового типа может привести к снижению ее качества.

Дата

Также Гебрейесус напомнил — 30 июня исполняется шесть месяцев после получения его организацией первых сообщений о вспышке инфекции, пишет bfm.ru.

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