Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 января -26°C
Здоровье

Полоски на ногтях назвали признаком серьезных проблем. Нужно срочно «выпить одуванчики»

Темные полоски на ногтях, напоминающие занозы, могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Express.

Девушка красит ногти.
Девушка красит ногти.
СС0

В Американской академии дерматологической ассоциации отметили, что по состоянию ногтей можно выявить высокий уровень холестерина.

«Так называемые осколочные кровоизлияния сигнализируют о высоком уровне холестерина, что, в свою очередь, указывает на предрасположенность человека к сердечно-сосудистым патологиям», — говорится в статье.

Холестерин — это основной стероид в организме. Он участвует в производстве гормонов, в пищеварении, в строительстве клеточных мембран. Основная часть холестерина вырабатывается в организме (в печени, тонком кишечнике, надпочечниках), и только четверть поступает с едой.

Одуванчики, лето.
Одуванчики, лето.
CC0

Высокий уровень холестерина приводит к закупорке кровеносных сосудов и появлению бляшек — могут образоваться тромбы, которые приводят к тяжелым последствиям и даже к смерти.

Для нормализации холестерина в крови можно использовать различные настои: корней одуванчика, цветков липы, семян льна.

«Сырые овощи и фрукты, чеснок, корицу и куркуму. Главное — ограничить животные жиры, сладости, выпечку», — рассказали медики, как составить правильный рацион питания.

Также снизить уровень холестерина можно при помощи регулярной физической активности. Важно отказаться от курения и употребления алкоголя.

Ранее эксперты сообщили про неожиданных предвестников инфаркта, которые заставят подойти к зеркалу и открыть рот

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость