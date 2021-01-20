Полоски на ногтях назвали признаком серьезных проблем. Нужно срочно «выпить одуванчики»

Темные полоски на ногтях, напоминающие занозы, могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Express .

В Американской академии дерматологической ассоциации отметили, что по состоянию ногтей можно выявить высокий уровень холестерина.

«Так называемые осколочные кровоизлияния сигнализируют о высоком уровне холестерина, что, в свою очередь, указывает на предрасположенность человека к сердечно-сосудистым патологиям», — говорится в статье.

Холестерин — это основной стероид в организме. Он участвует в производстве гормонов, в пищеварении, в строительстве клеточных мембран. Основная часть холестерина вырабатывается в организме (в печени, тонком кишечнике, надпочечниках), и только четверть поступает с едой.

Одуванчики , лето. CC0

Высокий уровень холестерина приводит к закупорке кровеносных сосудов и появлению бляшек — могут образоваться тромбы, которые приводят к тяжелым последствиям и даже к смерти.

Для нормализации холестерина в крови можно использовать различные настои: корней одуванчика, цветков липы, семян льна.

«Сырые овощи и фрукты, чеснок, корицу и куркуму. Главное — ограничить животные жиры, сладости, выпечку», — рассказали медики, как составить правильный рацион питания.

Также снизить уровень холестерина можно при помощи регулярной физической активности. Важно отказаться от курения и употребления алкоголя.

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