14 мая
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Здоровье

Популярные мифы о целлюлите развеяла специалист и рассказала о реальности

Мифы о целлюлите развеяла эксперт в сфере биохакинга Юлия Энхель, пишет "Мослента".

Фигура. Девушка. Пляж
Фигура. Девушка. Пляж
ССО

Неровности на коже могут появиться независимо от возраста и веса, национальности и пола. И страдают от этого и мужчины, и женщины.

Избавиться от проблемы только при помощи спорта невозможно.

Нужно изменить рацион питания, восполнить дефицит витаминов и минералов.. А также - высыпаться и избегать стрессовых состояний.

Между тем многие женщины с наступлением лета начинают традиционную личную кампанию против целлюлита.

Настоящий целлюлит – это гнойное заболевание подкожной клетчатки, обычно вызванное бактериями стафилококками и стрептококкоками.

А бугорки и неровности на бедрах, ягодицах и животе, которые так раздражают многих девушек, особенно летом – это просто особенность строения жировой ткани.

И при регулярной применении антицеллюлитные средства улучшают микроциркуляцию крови и лимфоток, а также просто визуально уменьшают проявление так называемой «апельсиновой корки».

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