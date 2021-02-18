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Здоровье

После прививки от «короны»: когда заработает иммунитет и надо ли носить маски?

Больше 10 тыс. жителей края уже получили обе части вакцины против коронавируса. Но многие не знают, когда у них сформируется иммунитет, не уверены, что сформируется вообще и не знают, надо ли соблюдать все прежние меры безопасности. Altapress.ru нашел ответы на эти вопросы.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.
1 Через какое время после вакцинации человек защищен от коронавирусной инфекции?

Человек считается вакцинированным от коронавируса спустя 15 дней после второй инъекции, сообщил врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев на пресс-конференции.

С учетом того, что промежуток между введением первого и второго компонента составляет 21 день, в общей сложности должно пройти не менее 36 дней.

2 Надо ли носить маску после прививки?

Придется. Прививка не дает 100%-ной гарантии, что вы не заразитесь коронавирусом, рассказал «Аргументам и фактам» врач-иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Но у привитых людей коронавирусная инфекция протекает в легкой или бессимптомной форме. И такой человек может заразить окружающих. Лучше этого не делать и надевать маску.

Коронавирус. Вакцина.
Коронавирус. Вакцина.
CC0
3 Какой смысл прививаться, если вирус все время мутирует и скоро вакцина не поможет?

Имеющиеся мутации коронавируса незначительны, поэтому вакцина защищает от всех известных штаммов COVID-19, объяснил Болибок. Профессор Малышев с ним согласен: по научным данным на сегодня вакцины эффективны против всех штаммов вируса.

Но, возможно, в дальнейшем прививки будут меняться — по примеру вакцин от гриппа. Они обновляются ежегодно в соответствии с новыми сезонными штаммами.

Коронавирус. Пандемия. Вакцина.
Коронавирус. Пандемия. Вакцина.
CC0, unsplash.com
4 А как узнать, сформировался ли у меня иммунитет?

Можно сдать тест на наличие антител. Но очень важно объяснить в лаборатории, что именно вам нужно. А нужно вам сделать поствакцинальный тест — это антитела к спайковому (S) антигену IgG.

Это важно указать, так как в некоторых лабораториях могут сделать другой тест на антитела. Услуга эта платная, в лабораториях она стоит около 1 тыс. рублей.

Другие подробности о вакцинации можно прочитать здесь.

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