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Здоровье

Пожилым рекомендовали «размять косточки» перед тем, как вламывать на даче

Главный внештатный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина рассказала РИА «Новости», что пожилым людям следует начать постепенное восстановление двигательного режима.

Помни про дачу!
Помни про дачу!
опубликовано на obhohocheshsya.com

Рунихина отметила, что в преддверии дачного сезона пенсионерам следует задуматься над подготовкой тела к физическим нагрузкам.

«Постепенно восстанавливать двигательный режим, защищать глаза, кожу лица и тела от яркого солнца, пить достаточно воды и не забывать о приеме лекарственных препаратов без ограничений», — подчеркнула она.

Эксперт напомнила, что ковидные ограничения для пожилых россиян уже сняли, поэтому можно увеличивать объем физнагрузок, гулять и постепенно прибавлять темп.

Рунихина посоветовала обратить внимание на защиту от яркого солнечного света — влияние солнца на кожу в пожилом возрасте не всегда может быть полезно.

«Если есть дефицит витамина D в организме, то лучше его принимать в виде добавок. А при ярком солнце на глаза надевать солнцезащитные очки, кожу прикрывать одеждой, кожу лица защищать кремами от загара. Как только начнется дачный сезон и предстоит поездка в сельскую местность, не забывать о том, что нужно ежедневно выпивать достаточное количество воды, и если будут жаркие дни, то это специально еще контролировать, и выпивать от 1,5 до 2 литров воды в течение дня», — пояснила она.

Также следует контролировать физическую активность, чтобы трудиться на даче без каких-либо чрезмерных нагрузок.

Ранее сообщали, что большинство россиян из-за безденежья планируют отдыхать на даче.

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