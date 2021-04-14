Пожилым рекомендуют восстановить двигательный режим перед тем, как вламывать на даче

Рунихина отметила, что в преддверии дачного сезона пенсионерам следует задуматься над подготовкой тела к физическим нагрузкам.

«Постепенно восстанавливать двигательный режим, защищать глаза, кожу лица и тела от яркого солнца, пить достаточно воды и не забывать о приеме лекарственных препаратов без ограничений», — подчеркнула она.

Эксперт напомнила, что ковидные ограничения для пожилых россиян уже сняли, поэтому можно увеличивать объем физнагрузок, гулять и постепенно прибавлять темп.

Рунихина посоветовала обратить внимание на защиту от яркого солнечного света — влияние солнца на кожу в пожилом возрасте не всегда может быть полезно.

«Если есть дефицит витамина D в организме, то лучше его принимать в виде добавок. А при ярком солнце на глаза надевать солнцезащитные очки, кожу прикрывать одеждой, кожу лица защищать кремами от загара. Как только начнется дачный сезон и предстоит поездка в сельскую местность, не забывать о том, что нужно ежедневно выпивать достаточное количество воды, и если будут жаркие дни, то это специально еще контролировать, и выпивать от 1,5 до 2 литров воды в течение дня», — пояснила она.

Также следует контролировать физическую активность, чтобы трудиться на даче без каких-либо чрезмерных нагрузок.

Ранее сообщали, что большинство россиян из-за безденежья планируют отдыхать на даче.