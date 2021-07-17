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Православный олигарх и три тысячи верующих прошли в запретном крестном ходе

В Екатеринбурге ночью прошел Царский крестный ход, проведение которого запретили власти. На улицу вышли до 3 тыс. человек, информирует «Дождь».

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

В шествии верующих участвовал бизнесмен Констаннтин Малофеев, которого журналисты прозвали «православным олигархом». Участниками хода стали и члены его движения «Двуглавый орел».

Прошли по маршруту крестного хода от Храма на Крови к Ганиной Яме и некоторые крупные иерархи РПЦ в чине епископов, пишет Znak.com.

Полиция не вмешивалась в проведение шествия, на которое съехались православные не только из Свердловской области, но и из других регионов.

Ранее областной вице-губернатор Сергей Бидонько заявил, что договорился с митрополитом Екатеринбургским Евгением (Кульбергом) об отмене крестного хода. А губернатор Евгений Куйвашев апомнил, что в прошлом году во время крестного хода были «достоверно зафиксированы» случаи заражения коронавирусом, пишет «Росбалт».

РПЦ проводит в Екатеринбурге фестиваль «Царские дни» в память о российском императоре Николае II и его семье, расстрелянных в ночь с 16 на 17 июля 1918 году в Ипатьевском доме.

27 июня после ранней Литургии от Покровского кафедрального собора (Барнаул) отправился Всероссийский крестный ход в село Коробейниково.

Во время пандемии в прошлом году алтайские верующие двинулись в крестный ход по новым правилам.

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