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Жизнь

В Алтайском крае начался Всероссийский крестный ход

27 июня после ранней Литургии от Покровского кафедрального собора (Барнаул) отправился Всероссийский крестный ход в село Коробейниково.

Крестный ход в Коробейниково-2020.
Крестный ход в Коробейниково-2020.
http://altai.eparhia.ru/

Паломники будут идти семи дней, протяженность маршрута — 200 километров, сообщается на сайте епархии.

27 июня первая остановка крестного хода состоялась у барнаульского кафе за городом. Из-за шествия паломников на Змеиногорском тракте наблюдалась огромная пробка.

24 июня митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, епископ Рубцовский и Алейский Роман, епископ Заринский Серапион, епископ Бийский и Белокурихинский Серафим освятили походный храм на колесах, который впервые примет участие во Всероссийском крестном ходе в Коробейниково, к главной святыне Алтая — чудотворному образу Пресвятой Богородицы «Коробейниковская-Казанская».

Во время пандемии в прошлом году алтайские верующие двинулись в крестный ход по новым правилам.

Новые правила

В этом году нет традиционного размещения паломников в школах. Ночевать разрешается только в палатках, вне населенных пунктов.

Запрещено движение крестного хода по населенным пунктам, транспорта сопровождения и полевой кухни тоже нет, возможна только раздача кипятка.

Питание и подвоз вещей верующие организуют самостоятельно.

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