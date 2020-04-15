Препарат от Эбола может блокировать коронавирус, заявили ученые

Канадские вирусологи сообщили, что препарат ремдесивир, созданный для лечения лихорадки Эбола, может блокировать размножение нового коронавируса COVID-19 в организме, пишет РИА «Новости» .

Ремдесивир тестировали при лечении ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и атипичной пневмонии SARS-COV, по структуре РНК они схожи с коронавирусом.

Ученые отмечают, что до проведения клинических испытаний нельзя утверждать о его эффективности в реальных условиях.

В США начали клинические испытания ремдесивира против COVID-19 в конце января 2020 года, эффективность препарата также отслеживает ВОЗ. Ремдесивир указан и в методичке российского Минздрава, пишет znak.com.

Исследование опубликовано в Journal of Biological Chemistry.

12 ноября 2019 года Новосибирский центр вирусологии «Вектор» запустил производство вакцины от лихорадки Эбола. На церемонии присутствовал премьер-министр (на тот момент) РФ Дмитрий Медведев.

Глава российского правительства «ознакомился с работой вирусологической лаборатории и лаборатории обратной генетики», а также «дал старт запуску производства вакцины от лихорадки Эбола», сообщила пресс-служба правительства РФ.