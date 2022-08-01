Пресс-секретарь Песков пожелал Чубайсу скорейшего выздоровления

«Желаем ему скорейшего выздоровления. Естественно, он российский гражданин, и по мере возможности мы стараемся помогать всем российским гражданам», — отметил он.

Напомним, Бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса госпитализировали в европейскую клинику в реанимацию. Как сообщила Ксения Собчак, сославшись на жену политика Авдотью Смирнову, у него обнаружили синдром Гийена-Барре.

Это аутоиммунная болезнь, при развитии антитела атакуют миелиновую оболочку, которая покрывает отростки нейронов.

В результате, может частично теряться контроль над конечностями и — в тяжелых случаях — дыхательными мышцами.

Подробнее о состоянии Чубайса — в нашем материале.