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Здоровье

Пресс-секретарь Песков пожелал Чубайсу скорейшего выздоровления

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пожелал экс-представителю президента Анатолию Чубайсу скорейшего выздоровления, пишет РИА Новости.

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
kremlin.ru

«Желаем ему скорейшего выздоровления. Естественно, он российский гражданин, и по мере возможности мы стараемся помогать всем российским гражданам», — отметил он.

Напомним, Бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса госпитализировали в европейскую клинику в реанимацию. Как сообщила Ксения Собчак, сославшись на жену политика Авдотью Смирнову, у него обнаружили синдром Гийена-Барре.

Это аутоиммунная болезнь, при развитии антитела атакуют миелиновую оболочку, которая покрывает отростки нейронов.

В результате, может частично теряться контроль над конечностями и — в тяжелых случаях — дыхательными мышцами.

Подробнее о состоянии Чубайса — в нашем материале.

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