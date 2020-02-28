Президента Монголии поместили в карантин после поездки с баранами в Поднебесную

Глава государства вместе со всеми членами сопровождавшей его делегации, в том числе с главой МИД Дамдиноом Цогтбаатаром, будет находиться под наблюдением в течение 14 дней. Все это время Баттулга и министр проведут в больнице. Остальных поместили в санаторий, пишет znak.com.

Президент вернулся из поездки в Китай в ночь на 27 февраля. В ходе визита он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, а также преподнес Китаю в дар 30 тыс. баранов в качестве поддержки в борьбе с коронавирусом, писало РИА Новости.

В России

Ранее спикер Путина Дмитрий Песков рассказал, что теперь в Кремле меряют температуру журналистам. А перед концертом в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д.Шостаковича в честь покойного мэра измеряли температуру всем зрителям мероприятия, на котором присутствовал президент РФ.

В КНДР

А северокорейского чиновника казнили за нарушения карантина по коронавирусу. Мужчина покинул карантин и направился в общественную баню.

Чиновник был помещен в карантин <так теперь в КНДР поступают с гражданами, посещающими соседнюю страну>. За нарушение закона мужчину приговорили к смертной казни. Приговор привели в исполнение.

Число жертв

Вспышка коронавируса началась в декабре прошлого года с китайского рода Ухань в провинции Хубэй. Как сообщает РБК, по последним данным ВОЗ (на 27 февраля), всего заражено 82 тыс. 249 человек (в том числе в материковом Китае 78 тыс. 630, умерли 2 тыс. 747 заболевших). За пределами материкового Китая в 48 странах и территориях по всему миру зафиксировано 3 тыс. 664 подтвержденных случая заражения и 57 случаев летального исхода.