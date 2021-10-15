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Здоровье

При какой температуре надевать шапку, чтобы от холода не выпали волосы? Совет медика

Врач-трихолог Ольга Кохас рассказала радио Sputnik, когда осенью необходимо надевать шапку, чтобы избежать нарушения питания волос из-за переохлаждения головы.

Много одежды на ребенке.
Много одежды на ребенке.
Wachanga.com

Кохас отметила, что в холодное время года ходить по улице без головного убора вредно для волос и сосудов.

Так, спазм сосудов головы может наступить даже при незначительной минусовой температуре, которая при ветре воздействует на организм намного сильнее.

«Сильно переохлаждать кожу головы не стоит. За этим может возникнуть проблема спазма сосудов. Надо помнить, что последствие спазма сосудов — это выпадение волос. Если это игнорировать, то шапку придется надевать, чтобы скрыть недостаток волос, или же носить парик», — пояснила медик.

По ее словам, шапка необходима при температуре воздуха ниже -7 градусов.

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