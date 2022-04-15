15 апреля
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Здоровье

Причины преждевременной смерти назвал доктор

Люди с избыточным весом, нездоровым образом жизни, высоким уровнем стресса и генетической предрасположенностью к тяжелым заболеваниям склонны к риску преждевременной смерти, сообщает Eat This, Not That!.

Скелет. Смерть.
Скелет. Смерть.
открытые источники в интернете

По словам доктора Симы Бонни, между питанием и продолжительностью жизни существует прямая связь.

Те, кто употребляет много обработанных продуктов и алкоголя чаще сталкиваются с болезнями сердца, диабетом и раком. А те, кто потребляют в основном фрукты, овощи и полезные белки, а также пьют чистую воду, живут дольше.

От постоянного стресса страдают сердце, пищеварительная и эндокринная системы, нарушается цикл сна. Это приводит к развитию сердечных заболеваний, диабета, синдрому раздраженного кишечника, аутоиммунных заболеваний и нейродегенеративных состояний, пишет Газета.Ru.

Семейный врач Томи Митчелл подчеркивает — также преждевременной смерти способствуют курение, употребление наркотиков, ожирение и рискованное поведение, например, небезопасный секс и непристегнутый ремень безопасности.

Ранее ученые назвали продукты, которые могут повысить риск смерти на 40%.

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