Причины преждевременной смерти назвал доктор

По словам доктора Симы Бонни, между питанием и продолжительностью жизни существует прямая связь.
Те, кто употребляет много обработанных продуктов и алкоголя чаще сталкиваются с болезнями сердца, диабетом и раком. А те, кто потребляют в основном фрукты, овощи и полезные белки, а также пьют чистую воду, живут дольше.
От постоянного стресса страдают сердце, пищеварительная и эндокринная системы, нарушается цикл сна. Это приводит к развитию сердечных заболеваний, диабета, синдрому раздраженного кишечника, аутоиммунных заболеваний и нейродегенеративных состояний, пишет Газета.Ru.
Семейный врач Томи Митчелл подчеркивает — также преждевременной смерти способствуют курение, употребление наркотиков, ожирение и рискованное поведение, например, небезопасный секс и непристегнутый ремень безопасности.
Ранее ученые назвали продукты, которые могут повысить риск смерти на 40%.