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Жизнь

Россия вошла в тройку стран по числу смертей из-за селфи

Россия вошла в тройку стран-лидеров по количеству смертей из-за селфи: 33 случая с января 2008 по июль 2021 года. Всего в мире официально зарегистрировали 379 таких случаев, пишет «Нож» со ссылкой на исследователей из iO Foundation.

Турист с телефоном в руках.
Турист с телефоном в руках.
СС0

Больше всего случаев зафиксировали в Индии — 100, на втором месте США — 39. Всего в рейтинг попали 50 стран.

Каждый третий погибший был туристом.

Лидерство Индии эксперты объясняют тем, что многие люди в стране делают селфи, высовываясь из окна или двери поезда.

В США или России из-за размеров стран и большой площадью туристических зон.

Средний возраст погибших — 24 года, 41% были младше 19 лет, две трети умерших — парни.

Наиболее частой причиной становится падение с высоты, так погибли 216 человек. На втором месте — дорожные аварии, на третьем — утопление.

В сентябре 2020 года 43-летняя туристка из Новосибирска решила переплыть Катунь и утонула. Но перед трагедией она попросила дочку своих знакомых снять заплыв на видео. Как только женщина оказалась в воде, ее подхватило сильное течение.

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