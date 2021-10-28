Россия вошла в тройку стран по числу смертей из-за селфи

Больше всего случаев зафиксировали в Индии — 100, на втором месте США — 39. Всего в рейтинг попали 50 стран.
Каждый третий погибший был туристом.
Лидерство Индии эксперты объясняют тем, что многие люди в стране делают селфи, высовываясь из окна или двери поезда.
В США или России из-за размеров стран и большой площадью туристических зон.Средний возраст погибших — 24 года, 41% были младше 19 лет, две трети умерших — парни.
Наиболее частой причиной становится падение с высоты, так погибли 216 человек. На втором месте — дорожные аварии, на третьем — утопление.
В сентябре 2020 года 43-летняя туристка из Новосибирска решила переплыть Катунь и утонула. Но перед трагедией она попросила дочку своих знакомых снять заплыв на видео. Как только женщина оказалась в воде, ее подхватило сильное течение.