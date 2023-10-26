Продажи противозачаточных достигли максимума за шесть лет в России.

По подсчетам специалистов, эти цифры достигли максимума за последние шесть лет.
Отмечается, что такой рост продаж могло вызвать ограничение в отпуске средств для экстренного прерывания беременности.
Врачи также выделили несколько причин, среди которых рост осведомленности о своем здоровье. При этом КОК назначают при лечении различных гинекологических заболеваниях: поликистоз яичников, миома матки и угревая сыпь.
Ранее сообщалось, что мужские противозачаточные таблетки придумали и успешно протестировали.