28 октября
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Здоровье

Продажи противозачаточных достигли максимума за шесть лет в России

С января по сентябрь текущего года продажи комбинированных оральных контрацептивов (КОК) превысили 20,7 млрд рублей, передают "Ведомости"

Продажи противозачаточных достигли максимума за шесть лет в России.
Продажи противозачаточных достигли максимума за шесть лет в России.
altapress.ru

По подсчетам специалистов, эти цифры достигли максимума за последние шесть лет.

Отмечается, что такой рост продаж могло вызвать ограничение в отпуске средств для экстренного прерывания беременности.

Врачи также выделили несколько причин, среди которых рост осведомленности о своем здоровье. При этом КОК назначают при лечении различных гинекологических заболеваниях: поликистоз яичников, миома матки и угревая сыпь.

Ранее сообщалось, что мужские противозачаточные таблетки придумали и успешно протестировали.

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