16 февраля
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Жизнь

Стало известно, как не остаться без секса во время менопаузы

Сексуальная активность у женщин среднего возраста больше зависит от образа жизни, чем от менопаузы, выяснили британские. Исследование опубликовано в Journal of Sex Research.

Секс.
Секс.
unsplash.com

Ученые опросили две тыс. женщин от 40 до 59 лет. У трети из них не было секса как минимум месяц.

Когда сексологи взялись за работу, они выяснили, что возраст и менопауза играют малую роль в сексуальной жизни женщин.

Оказалось, что на снижение либидо влияют отношения с партнером, образ жизни и состояние здоровья.

Повторные опросы подтвердили результаты исследования. Женщины не склонны связывать менопаузу со снижением сексуальной активности.

Секс.
Секс.
CCO

Как оказалось, дело в большом давлении на женщин среднего возраста. Опрошенные жаловались на напряженный график и проблемы, связанные с совмещением семьи, работы и общественной жизни.

Сильное влияние также оказывали проблемы с деньгами, заботой о детях и стареющих родителях.

Ученые также обнаружили, что частота секса никак не связана с удовлетворение половой жизнью.

Исследование может изменить отношение медицинских работников и ученых к сексуальному благополучию женщин в менопаузе.

Ранее мы рассказывали, кто может умереть во время секса.

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