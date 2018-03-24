Прощай, немытая рука. Мочить Манту можно, сказал главный фтизиатр Минздрава

Рекомендация не мочить Манту связана с тем, что намокшее место, как правило, вытирают. "Намочить можно, потом просто промокнуть и все. С пробой Манту все не так строго — просто нельзя раздражать кожу", — сказала медик.

Словом, манту нельзя расчесывать, теребить, тереть мочалкой. А вот мочить разрешено. Ирина Васильева также пояснила, что наличие выраженной реакции на месте пробы говорит о том, что организм активно борется с каким-то возбудителем.

Проба Манту — иммунологический тест, придуманный французским медиком Шарлем Манту. Присутствие в организме туберкулезной инфекции определяют путем введения туберкулина (общее название экстрактов микробактерий, используемых для внутрикожных диагностических проб на туберкулез у человека и животных).