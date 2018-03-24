Прощай, немытая рука. Мочить Манту можно, сказал главный фтизиатр Минздрава

Пробу Манту, которую обычно делают детям для выявления иммунного ответа на введение туберкулина, мочить можно. Но нельзя механически повреждать. Об этом рассказала ТАСС главный внештатный специалист фтизиатр Минздрава Ирина Васильева .
Рекомендация не мочить Манту связана с тем, что намокшее место, как правило, вытирают. "Намочить можно, потом просто промокнуть и все. С пробой Манту все не так строго — просто нельзя раздражать кожу", — сказала медик.
Словом, манту нельзя расчесывать, теребить, тереть мочалкой. А вот мочить разрешено. Ирина Васильева также пояснила, что наличие выраженной реакции на месте пробы говорит о том, что организм активно борется с каким-то возбудителем.
Проба Манту — иммунологический тест, придуманный французским медиком Шарлем Манту. Присутствие в организме туберкулезной инфекции определяют путем введения туберкулина (общее название экстрактов микробактерий, используемых для внутрикожных диагностических проб на туберкулез у человека и животных).
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