8 апреля
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Здоровье

Противопоказано. Какой напиток вреден для больных диабетом

Какие напитки опасны для людей с сахарным диабетом, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Диабет. Краевая клиническая больница.
Диабет. Краевая клиническая больница.
Altapress.ru.
1
Какие напитки нельзя диабетикам?

Брюн подчеркнул РИА Новости, что при сахарном диабете нельзя пить медовуху и алкогольный сбитень.

2
Почему медовуха и сбитень опасны при диабете?

По словам Брюна, в медовухе и алкогольном сбитне содержатся мед, этиловый спирт и сахар.

«Поэтому их употребление, помимо вреда, обусловленного токсическим действием алкоголя, сопряжено с риском для здоровья лиц, страдающих сахарным диабетом и аллергией на мед», — отметил психиатр-нарколог.

Мёд. Мед
Мёд. Мед
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3
Какие еще напитки противопоказаны диабетикам?

Брюн призывает не злоупотреблять каким-либо алкоголем.

«Организм болезненно реагирует на этанол, являющийся для него токсином, а этанол везде одинаков — что в подозрительно дешевой водке с криво наклеенной этикеткой, что в дорогой бутылке вина», — сказал эксперт.

4
А какой продукт вызывает диабет?

Ранее нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что попкорн приводит к ожирению и диабету.

«Чаще всего его едят или соленым или сладким, плюс там еще добавляется масло. Большое количество сахара — это лишний вес, ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания. Если мы едим соленый попкорн, то это переизбыток соли, что может вызывать отеки, особенно, если есть проблемы с почками. То есть никакой пользы это не принесет», — пояснила она.

Попкорн, кино.
Попкорн, кино.
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