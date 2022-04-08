Противопоказано. Какой напиток вреден для больных диабетом

Брюн подчеркнул РИА Новости, что при сахарном диабете нельзя пить медовуху и алкогольный сбитень.
По словам Брюна, в медовухе и алкогольном сбитне содержатся мед, этиловый спирт и сахар.
«Поэтому их употребление, помимо вреда, обусловленного токсическим действием алкоголя, сопряжено с риском для здоровья лиц, страдающих сахарным диабетом и аллергией на мед», — отметил психиатр-нарколог.
Брюн призывает не злоупотреблять каким-либо алкоголем.
«Организм болезненно реагирует на этанол, являющийся для него токсином, а этанол везде одинаков — что в подозрительно дешевой водке с криво наклеенной этикеткой, что в дорогой бутылке вина», — сказал эксперт.
Ранее нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что попкорн приводит к ожирению и диабету.
«Чаще всего его едят или соленым или сладким, плюс там еще добавляется масло. Большое количество сахара — это лишний вес, ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания. Если мы едим соленый попкорн, то это переизбыток соли, что может вызывать отеки, особенно, если есть проблемы с почками. То есть никакой пользы это не принесет», — пояснила она.