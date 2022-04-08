Противопоказано. Какой напиток вреден для больных диабетом

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А какой продукт вызывает диабет?

Ранее нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что попкорн приводит к ожирению и диабету.

«Чаще всего его едят или соленым или сладким, плюс там еще добавляется масло. Большое количество сахара — это лишний вес, ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания. Если мы едим соленый попкорн, то это переизбыток соли, что может вызывать отеки, особенно, если есть проблемы с почками. То есть никакой пользы это не принесет», — пояснила она.