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Здоровье

Путин поручил провести бесплатную вакцинацию россиян

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить из государственного бюджета финансирование массовой вакцинации населения России, чтобы для граждан она стала бесплатной, сообщает ТАСС.

Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
kremlin.ru.

Предполагается, что осенью и зимой от гриппа за государственный счет будет привито до 60% россиян и до 75% — из группы риска.

Также в рамках мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций (ОРВИ) предусмотрено вакцинирование от коронавируса после государственной регистрации препаратов, пишет Lenta.ru.

Между тем для создания вакцины, подходящей для широкого применения, требуется в среднем 4−5 лет после начала разработки препарата. Поэтому утверждать, что созданная несколько месяцев назад вакцина от COVID-19 является безопасной, невозможно, заявил академик РАН, директор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

Препарат имеет два риска — он может оказаться неэффективным и вызвать побочный эффект в организме.

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