Путин поручил провести бесплатную вакцинацию россиян

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить из государственного бюджета финансирование массовой вакцинации населения России, чтобы для граждан она стала бесплатной, сообщает ТАСС .

Предполагается, что осенью и зимой от гриппа за государственный счет будет привито до 60% россиян и до 75% — из группы риска.

Также в рамках мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций (ОРВИ) предусмотрено вакцинирование от коронавируса после государственной регистрации препаратов, пишет Lenta.ru.

Между тем для создания вакцины, подходящей для широкого применения, требуется в среднем 4−5 лет после начала разработки препарата. Поэтому утверждать, что созданная несколько месяцев назад вакцина от COVID-19 является безопасной, невозможно, заявил академик РАН, директор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

Препарат имеет два риска — он может оказаться неэффективным и вызвать побочный эффект в организме.