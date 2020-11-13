Путин сообщит, когда сделает прививку от коронавируса

Отвечая на вопрос, почему президент пока не воспользовался российскими разработками в этой сфере, пресс-секретарь отметил, что глава государства «дает очень высокую оценку „Спутнику V“, продукции Центра вирусологии и биотехнологии „Вектор“, пишет bfm.ru.
Также российский лидер возлагает высокие ожидания по третьей вакцине».
Ранее Путин рассказал о «железной» проблеме производства вакцины от коронавируса. Основная проблема для массового производства вакцины от коронавируса заключается в нехватке соответствующего оборудования, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет».
Глава государства признал, что есть проблемы с наличием объема «железа», и необходимо его дополнительно приобрести или создать.