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Здоровье

Путин сообщит, когда сделает прививку от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин высоко оценивает российские вакцины от коронавируса и сообщит о том, когда сам сделает прививку, заявил телеканалу RT пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
kremlin.ru.

Отвечая на вопрос, почему президент пока не воспользовался российскими разработками в этой сфере, пресс-секретарь отметил, что глава государства «дает очень высокую оценку „Спутнику V“, продукции Центра вирусологии и биотехнологии „Вектор“, пишет bfm.ru.

Также российский лидер возлагает высокие ожидания по третьей вакцине».

Ранее Путин рассказал о «железной» проблеме производства вакцины от коронавируса. Основная проблема для массового производства вакцины от коронавируса заключается в нехватке соответствующего оборудования, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет».

Глава государства признал, что есть проблемы с наличием объема «железа», и необходимо его дополнительно приобрести или создать.

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