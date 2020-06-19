Рак можно определить по запаху пота. Дерматолог рассказала, как нужно нюхать

Об этом рассказала врач-дерматолог Ирина Скорогудаева в эфире телеканала «Россия 1». Медик уточнила, что один из признаков развития рака — небольшое повышение температуры тела.
Повышенная температура держится продолжительное время. Иммунитет, чтобы снизить «градус», запускает систему терморегуляции.
«Человек начинает потеть, в организме вырабатывается фактор некроза опухоли. При этом появляется специфический запах несвежего мяса», — отметила врач.
Если больны почки или печень — запах будет как от аммиака. При сахарном диабете пот будет пахнуть ацетоном или прелыми яблоками.
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