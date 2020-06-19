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Здоровье

Рак можно определить по запаху пота. Дерматолог рассказала, как нужно нюхать

Ярко выраженный запах пота схожий с привкусом «несвежего мяса» может свидетельствовать о наличии в организме раковых клеток, сообщает URA.ru.

Мужчина, нос.
Мужчина, нос.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Об этом рассказала врач-дерматолог Ирина Скорогудаева в эфире телеканала «Россия 1». Медик уточнила, что один из признаков развития рака — небольшое повышение температуры тела.

Повышенная температура держится продолжительное время. Иммунитет, чтобы снизить «градус», запускает систему терморегуляции.

«Человек начинает потеть, в организме вырабатывается фактор некроза опухоли. При этом появляется специфический запах несвежего мяса», — отметила врач.

Если больны почки или печень — запах будет как от аммиака. При сахарном диабете пот будет пахнуть ацетоном или прелыми яблоками.

Стоит отметить, что есть и другие интересные способы выявить хворь. Накануне медики рассказали, как при помощи стула определить рак легких.

Ранее известный барнаульский маммолог рассказала altapress.ru, почему надо беречь женскую грудь. Советуем прочитать, если интересно, какие бюстгальтеры следует носить и как правильно определять опухоль на ранней стадии.

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