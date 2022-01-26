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Здоровье

Раскрыт секрет молниеносного распространения омикрона

Штамм коронавируса «омикрон» распространяется быстро из-за живучести на некоторых поверхностях, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал Biorxiv.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0

Ученые из Медицинского университета Киото выяснили, что омикрон способен жить на пластиковых предметах и коже человека гораздо дольше, чем предыдущие штаммы.

Кроме того, новая версия коронавируса может оставаться заразной более продолжительное время.

«На пластике среднее время существования исходного вируса составляло 56 часов. „Дельта“ держалась 114 часов. „Омикрон“ смог прожить на таких предметах около 193,5 часа. На образцах кожи трупов первоначальный SARS-CoV-2 просуществовал 8,6 часа, а последняя мутация — 21,1 часа», — говорится в исследовании.

Эксперты предполагают, что по этим причинам омикрон начал быстро распространяться и вытеснять другие штаммы.

Ранее медики назвали восемь препаратов для борьбы с омикроном.

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