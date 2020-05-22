Растет количество депутатов Госдумы, заболевших коронавирусной инфекцией

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, все заболевшие депутаты продолжали работать и даже не знали, что являются носителями вируса. Володин в связи с этим призвал парламентариев оставаться дома и изолироваться в случае недомогания.
Таким образом, общее количество депутатов, зараженных коронавирусом, увеличилось до 11, пишет bfm.ru. Сейчас в больнице лечится Оксана Пушкина. Среди тех, кто заразился ранее, также Леонид Калашников, Дмитрий Новиков и Светлана Максимова.
Тесты на коронавирус все депутаты сдают регулярно и в обязательном порядке.
Ранее сообщалось, что некоторые депутаты Госдумы пришли на заседания со значками в виде белого креста на черном фоне. Такие значки якобы «отпугивают» коронавирусную инфекцию. «Средство индивидуальной защиты», которые надели депутаты, можно найти в онлайн-аптеках по 950 рублей за штуку.