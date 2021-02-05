Ребенок-ёж. Барнаульский психолог рассказала, как детям и родителям преодолеть подростковый кризис

Первый и второй план
— Когда начинается переходный подростковый возраст?
— Это зависит от гормонального созревания. У кого-то в 10 лет уже начинаются все проявления, а кто-то мягко заходит в переходный возраст в 14−15 лет.
Начало этого периода легко определить. Человек, еще вчера бывший маленьким ребенком, вдруг начинает презентовать себя как взрослого и требовать к себе соответствующего отношения.
Основной ценностью становятся отношения со сверстниками, а все остальное — школа, родители — отходят на второй план. Подросток начинает доказывать свою правоту и защищать свою точку зрения.
Причем чем активнее этот кризисный период, чем сильнее эта подростковая «буря», тем быстрее он проходит и тем эффективнее для качественного развития личности. Многие переживают подростковый кризис относительно спокойно, но велика вероятность, что в следующем кризисе как раз будет ураган.
У меня были такие случаи, когда в 13−14 лет ребенок спокоен, а потом, уже в 20, будучи уже взрослым, начинает выдавать подростковые протесты.
— Как вести себя родителям?
Родителям важно понимать, что ребенок, даже думая, что он взрослый, все же пока остается ребенком. В то же время надо уважать право подростка на личную территорию, ребенку важно побыть в своем мирке, «в домике».
В это время важны доброжелательные отношения с родителями. Многие родители говорят: «Как с ним разговаривать, если он как ежик». Аккуратно надо разговаривать, по чуть-чуть приглаживая все иголки. Да, подростки бунтуют и протестуют, но родительская поддержка очень важна и нужна.
Если в школе и дома все плохо, ребенок обязательно найдет где хорошо, компанию, где его примут, и не факт, что это будет хорошая компания. Отсюда мы получаем криминальные проступки.
Быть родителем подростка — сложная задача, это отдельное умение. Уважая права ребенка, нужно и напоминать об обязанностях. Это равнозначные вещи, надо, чтобы ребенок это понимал.
Стоит спокойно относиться и к внешним изменениям. Часто подростки красят волосы и меняют стиль в одежде, многие родители смотрят на это с ужасом. Иногда мамы и папы сами подталкивают ребенка на такие шаги еще до подросткового возраста.
— Это хорошо или плохо?
— Это палка о двух концах. С одной стороны, мы потакаем ребенку в его стремлении выделиться, с другой — мы ведь должны культивировать внутреннюю красоту. Внешние проявления важны скорее для девочек-принцесс. Мальчишка, конечно, должен быть стильным и аккуратным, но это не самоцель. Часто как раз вся красота остается на уровне внешнего проявления, за которым ничего не стоит.
Раньше и социокультурный фон был иным, были фильмы и книги, которые транслировали, какими должны быть юноши и девушки, сейчас этого в разы меньше. Хорошо, если в семье заботятся о том, что посмотреть-почитать вместе с подростком, но чаще бывает иначе: что ребенок сам в гаджетах нашел, по тем принципам и живет.
Сегодня сильна культура детского блогерства, где нет никакой глубины, все пустое. Задача родителей — фильтровать что дитя смотрит и что снимает. Желание набрать лайков нередко ведет к девиантному поведению.
Родителям нужно «работать» с ребенком, ценностно его ориентировать еще до наступления подросткового возраста.
Если вовремя выстроить классные дружественные отношения в семье, то бунтарство переходного возраста можно сгладить. Ребенок должен знать, что семья — это опора и защита, что его любят и принимают.
Заработать авторитет
— Каких ошибок могут наделать родители?
— Самое плохое, что может случиться, — это как раз потеря доверия и дружеских отношений с ребенком. Подросток начинает капризничать и бунтовать, а родители заставляют его что-то делать из-под палки. Потому что проще свернуть в бараний рог, чем договариваться и объяснять.
Проблема еще в интенсивности эмоций. Где надо прикрикнуть, там мы уж прикрикнем от всей души, а где надо похвалить, — ну молодец, и все. Ребенок получает гораздо меньше похвалы, даже если этого заслуживает.
В этом давлении на подростка можно очень много дров наломать. Тут важно понимать, что для достижения результата разным детям требуются разные усилия. Кто-то легко получит пятерку, а для кого-то тройка — это огромная работа. Конечно, нужно говорить подростку о необходимости стремиться к большему и стараться, но нет смысла требовать высоких результатов, если ребенок не может.
Да, способности к математике, например, у ребенка только на тройку, родителям важно это понять и принять. Еще до подросткового возраста стоит найти такое занятие для ребенка, где он будет на высоте, это будет своего рода компенсацией.
Кроме того, это способствует волевой саморегуляции — подросток понимает, что для достижения результата надо два-три раза в неделю ходить на занятия. В основной учебе это тоже пригодится: да, мне не нравятся уроки, но я беру и делаю их, а не иду гулять.
Все кружки и секции, подчеркиваю, надо подыскивать еще до наступления подросткового возраста. Иначе будет поздно — мы опять получим протест. Не стоит забывать, что главное для подростка — это не учеба, а друзья.
Вообще, работать над доверительными отношениями нужно задолго до подросткового возраста. Нельзя заставить уважать. Подростки становятся ежиками именно потому, что родители не наработали авторитет, а теперь пытаются ребенка дрессировать.
— Всем родителям хочется, чтобы их ребенок был лучшим. Как не перегнуть палку?
— Часто родительское «он может, он должен» — это нереализованные мечты взрослых: я не научился играть на гитаре, а ты будешь.
— Эта схема срабатывает?
— Может быть, ребенок получит какой-то навык, но гением точно не станет. Ими не становятся там, где не интересно и не хочется.
Легкие игры
— С чем ребенок должен выйти из подросткового возраста?
— По идее, после такой бури ребенок выходит уже со своим мировоззрением, с видением себя и мира, с целями на будущее. Он находит то, что более ценно и значимо, оставляя весь внешний эпатаж позади. Важно, чтобы к этому времени сформировался личностный багаж.
— А если его нет?
— Да, некоторые застревают в подростковости. У меня в практике был такой мальчик, у него уже выпускной класс, а он понятия не имеет, что будет дальше, ему все равно. Важно посмотреть на ценности, интересы, склонности. И опять же рядом должен быть разумный, мудрый взрослый. Это главное условие, от которого зависит дальнейшая судьба ребенка.
Да, мы не можем отобрать гаджеты, но ребенок должен использовать их разумно. Почему для подростка так важны игры? Там можно легко стать победителем, не прикладывая усилий, добиться результата. А добиваться результата в школе можно только корпя над учебниками.
Самооценка и коммуникация
— Как понять, что без специалиста не обойтись и пора вести ребенка к психологу?
— К психологу надо идти, если взрослый чувствует, что буксует. Если отношения не выравниваются, когда все методы перепробованы и не дали результата. Задача психолога — разобраться, что родитель делает не так, помочь найти новые ключики, а ребенку помочь увидеть себя в этом мире.
Часто выясняется, что у ребенка коммуникативные проблемы. Поздно решать это в подростковом возрасте, надо было раньше поработать над способностью выстраивать отношения со сверстниками, идти на контакт, отстаивать точку зрения, а не тогда, когда это уже становится самым важным в жизни.
— Как подросток понимает и видит себя в этом возрасте?
— Это спектр эмоций. Хочется быть привлекательным для противоположного пола. И здесь очень важно родительское внимание. Потому что отношения между девочкой и папой — показатель того, как она будет относиться ко всем будущим мужчинам и что чувствовать. Очень важно папе говорить, какая она замечательная, и почаще напоминать, что она принцесса.
У меня в практике все больше стали встречаться гендерные перекосы, когда девочки не могут общаться с мальчиками, им лучше с представителями своего пола. В этих отношениях пока нет сексуального подтекста, но он может появиться.
Одна моя юная клиентка заявила родителям, что в Швеции разрешены однополые браки, и они с подружкой отправятся туда, когда вырастут. Девочки дружили с девочками всегда, обнимались, целовались и ходили в гости, но такого информационного фона не было.
Сейчас в моей практике в разы стало больше случаев, когда девочка 12−14 лет не воспринимает свой пол. Эту девочковость надо подчеркивать и взращивать в семье, чтобы все встало на свои места.
У мальчиков в этом возрасте появляется и страх, и одновременно влечение к противоположному полу. Терапевтичен в этом смысле опыт родителей. Надо рассказать детям, что все проходят через такой период в жизни. Даже если опыт был отрицательным, это все равно показатель того, что с ситуацией можно справиться, ведь мама и папа это уже преодолели.
Общение или секс
— Специалисты отмечают, что возраст первого секса сейчас снижается. Почему это, по-вашему, происходит?
— Секс для подростка — это не удовольствие, как бывает во взрослых отношениях, а желание близости, контакта, эмоций. Если ребенок это получает в полном объеме в семье, если его любят и ценят, то вероятность, что он пойдет в ранние сексуальные отношения, уменьшается в разы.
Это характерно и для мальчиков и для девочек в одинаковой степени. Секс — просто способ получить новые эмоции или, напротив, убежать от какого-то негатива. Часто после такого опыта дети мучаются, расстраиваются, плохо себя чувствуют.
Возраст первого сексуального контакта действительно снижается, поскольку информационное поле насыщено сценами, которые слишком рано детям видеть. Ко мне приводили и 8−9-летних детей, которые уже залезли на порносайты и пытаются играть в сексуально окрашенные игры с ровесниками. Они совершенно не знают, что делать с полученной информацией.
Как только мы замечаем, что у подростка пошел гормональный сдвиг, важно говорить с ребенком о последствиях и ответственности. С мальчиками надо обсудить и юридическую сторону вопроса: почему лучше повременить с сексом до 18 лет.
— Что делать родителям, которые узнают о сексуально жизни ребенка постфактум и в шоке?
— То же самое — разговаривать. Надо понять, станут ли эти сексуальные связи регулярными или это ни к чему не приведет. Важно не орать и не возмущаться, а сохранить спокойствие и поговорить о том, что будет дальше.
— А иначе?
— Иначе есть большая вероятность, что подросток закроется и мы ничегошеньки не узнаем о том, где и как он проводит время. Это может привести к тому, что ребенок назло родителям пойдет вразнос: да, я плохая и дальше буду плохой. Взрослые должны помочь ребенку с честью выйти из этой ситуации.
Не самое главное
— Мы говорили, что школа отходит у подростков на второй план. Как помочь ребенку справиться со школьной программой?
— Родители должны понимать, что оценочность и тестовость, которых много сейчас в системе образования, не всегда показатель. Для меня, например, тестовый формат всегда был сложен, для кого-то, напротив, он кажется легче, чем другие формы экзаменов.
Школа и экзамены — это просто очередной этап в жизни ребенка. Надо вселять в ребенка уверенность в своих силах, проговаривать варианты развития ситуации. А часто в самих родителях слишком много тревоги.
Я, к своему удивлению, недавно узнала, что даже первоклассникам теперь нанимают репетиторов, чтобы они лучше учились.
И родители, и учителя поддерживают какую-то общую невротизацию по поводу экзаменов. У меня в практике было несколько случаев, когда дети не хотят идти в 10-й класс только потому, что будет ЕГЭ, и они думают, что провалятся.
— Чего боится ребенок?
— Плохо сдать. Родители должны сами понимать, что это не крах в жизни, и транслировать эту мысль ребенку. Есть много случаев, когда даже высокоинтеллектуальный школьник заваливает экзамены. Это происходит от того, что он придает оценке основополагающее значение, и паника от того, что он не сдаст, полностью отключает мозг.
Да, в ситуации сдачи экзаменов стресс может быть мобилизующим фактором. Волнуемся, но собираемся и отвечаем правильно. Но если эмоциональная нагрузка слишком велика, то возникает так называемый дистресс, который блокирует память.
Человек постоянно испытывает тревогу и страх и в самый ответственный момент оказывается не готов. Это защитный механизм психики.
Взрослый ребенок
— Можно ли назвать возраст, к которому, по идее, человек должен выйти из подростковости?
— Это очень индивидуальный показатель. Большие психологические форумы проходят на тему всеобщей инфантилизации. Возраст реальный и психологический все дальше отходят друг от друга.
Если мы раньше говорили о том, что 18 лет — это уже юношество, то сейчас это вовсю подростковый возраст. Нет единого мнения, почему это происходит. Один из вариантов — влияние самой современной среды, в которой детей опекают и оберегают больше и дольше.
Ребенок уже в школу должен идти, а мы ему все шапочку завязываем и башмачки надеваем. Многие родители кидаются на помощь при малейшей опасности, когда эта помощь, в общем-то, не нужна, и даже не замечают, какую медвежью услугу оказывают.
— Какие трудности ждут в жизни человека, который, так скажем, не правильно и не вовремя выходит из подросткового возраста?
— Соответствующие эмоциональные реакции на все — детские «обидки». Человек не берет ответственность за свои поступки, у него всегда все вокруг виноваты в том, что с ним происходит. Это постоянная позиция жертвы: у меня все плохо.
Исправить это можно уже во взрослой психотерапии, однако нужно быть готовым потом разбирать себя, раскладывать по полочкам и прорабатывать все детские недорешенные проблемы.