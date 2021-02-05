Ребенок-ёж. Барнаульский психолог рассказала, как детям и родителям преодолеть подростковый кризис

Подростковый кризис — один из самых бурных за всю жизнь человека. Ребенок, еще вчера игравший в куклы, внезапно превращается во взрослого «нехочуху», бунтует против всего и многое делает назло. Этот переходный период может пройти легче для всех, если задолго до него выстроить дружеские отношения с ребенком, считает директор нейро-психологического центра «РазУм» Марина Протопопова.

Первый и второй план

— Когда начинается переходный подростковый возраст?

— Это зависит от гормонального созревания. У кого-то в 10 лет уже начинаются все проявления, а кто-то мягко заходит в переходный возраст в 14−15 лет.

Начало этого периода легко определить. Человек, еще вчера бывший маленьким ребенком, вдруг начинает презентовать себя как взрослого и требовать к себе соответствующего отношения.

Основной ценностью становятся отношения со сверстниками, а все остальное — школа, родители — отходят на второй план. Подросток начинает доказывать свою правоту и защищать свою точку зрения.

Марина Протопопова. из личного архива.

Причем чем активнее этот кризисный период, чем сильнее эта подростковая «буря», тем быстрее он проходит и тем эффективнее для качественного развития личности. Многие переживают подростковый кризис относительно спокойно, но велика вероятность, что в следующем кризисе как раз будет ураган.

У меня были такие случаи, когда в 13−14 лет ребенок спокоен, а потом, уже в 20, будучи уже взрослым, начинает выдавать подростковые протесты.

— Как вести себя родителям?

Родителям важно понимать, что ребенок, даже думая, что он взрослый, все же пока остается ребенком. В то же время надо уважать право подростка на личную территорию, ребенку важно побыть в своем мирке, «в домике».

Подростки. unsplash.com

В это время важны доброжелательные отношения с родителями. Многие родители говорят: «Как с ним разговаривать, если он как ежик». Аккуратно надо разговаривать, по чуть-чуть приглаживая все иголки. Да, подростки бунтуют и протестуют, но родительская поддержка очень важна и нужна.

Если в школе и дома все плохо, ребенок обязательно найдет где хорошо, компанию, где его примут, и не факт, что это будет хорошая компания. Отсюда мы получаем криминальные проступки.

Быть родителем подростка — сложная задача, это отдельное умение. Уважая права ребенка, нужно и напоминать об обязанностях. Это равнозначные вещи, надо, чтобы ребенок это понимал.

Стоит спокойно относиться и к внешним изменениям. Часто подростки красят волосы и меняют стиль в одежде, многие родители смотрят на это с ужасом. Иногда мамы и папы сами подталкивают ребенка на такие шаги еще до подросткового возраста.

Драка подростков. Кузбасс. кадр из видео.

— Это хорошо или плохо?

— Это палка о двух концах. С одной стороны, мы потакаем ребенку в его стремлении выделиться, с другой — мы ведь должны культивировать внутреннюю красоту. Внешние проявления важны скорее для девочек-принцесс. Мальчишка, конечно, должен быть стильным и аккуратным, но это не самоцель. Часто как раз вся красота остается на уровне внешнего проявления, за которым ничего не стоит.

Раньше и социокультурный фон был иным, были фильмы и книги, которые транслировали, какими должны быть юноши и девушки, сейчас этого в разы меньше. Хорошо, если в семье заботятся о том, что посмотреть-почитать вместе с подростком, но чаще бывает иначе: что ребенок сам в гаджетах нашел, по тем принципам и живет.

Сегодня сильна культура детского блогерства, где нет никакой глубины, все пустое. Задача родителей — фильтровать что дитя смотрит и что снимает. Желание набрать лайков нередко ведет к девиантному поведению.

Социальные сети. unsplash.com

Родителям нужно «работать» с ребенком, ценностно его ориентировать еще до наступления подросткового возраста.

Если вовремя выстроить классные дружественные отношения в семье, то бунтарство переходного возраста можно сгладить. Ребенок должен знать, что семья — это опора и защита, что его любят и принимают.

Заработать авторитет

— Каких ошибок могут наделать родители?

— Самое плохое, что может случиться, — это как раз потеря доверия и дружеских отношений с ребенком. Подросток начинает капризничать и бунтовать, а родители заставляют его что-то делать из-под палки. Потому что проще свернуть в бараний рог, чем договариваться и объяснять.

Подростки. Pixabay.com

Проблема еще в интенсивности эмоций. Где надо прикрикнуть, там мы уж прикрикнем от всей души, а где надо похвалить, — ну молодец, и все. Ребенок получает гораздо меньше похвалы, даже если этого заслуживает.

В этом давлении на подростка можно очень много дров наломать. Тут важно понимать, что для достижения результата разным детям требуются разные усилия. Кто-то легко получит пятерку, а для кого-то тройка — это огромная работа. Конечно, нужно говорить подростку о необходимости стремиться к большему и стараться, но нет смысла требовать высоких результатов, если ребенок не может.

Да, способности к математике, например, у ребенка только на тройку, родителям важно это понять и принять. Еще до подросткового возраста стоит найти такое занятие для ребенка, где он будет на высоте, это будет своего рода компенсацией.

Кроме того, это способствует волевой саморегуляции — подросток понимает, что для достижения результата надо два-три раза в неделю ходить на занятия. В основной учебе это тоже пригодится: да, мне не нравятся уроки, но я беру и делаю их, а не иду гулять.

Подростки. Кеды. СС0

Все кружки и секции, подчеркиваю, надо подыскивать еще до наступления подросткового возраста. Иначе будет поздно — мы опять получим протест. Не стоит забывать, что главное для подростка — это не учеба, а друзья.

Вообще, работать над доверительными отношениями нужно задолго до подросткового возраста. Нельзя заставить уважать. Подростки становятся ежиками именно потому, что родители не наработали авторитет, а теперь пытаются ребенка дрессировать.

— Всем родителям хочется , чтобы их ребенок был лучшим. Как не перегнуть палку?

— Часто родительское «он может, он должен» — это нереализованные мечты взрослых: я не научился играть на гитаре, а ты будешь.

Подростки. unsplash.com

— Эта схема срабатывает?

— Может быть, ребенок получит какой-то навык, но гением точно не станет. Ими не становятся там, где не интересно и не хочется.

Легкие игры

— С чем ребенок должен выйти из подросткового возраста?

— По идее, после такой бури ребенок выходит уже со своим мировоззрением, с видением себя и мира, с целями на будущее. Он находит то, что более ценно и значимо, оставляя весь внешний эпатаж позади. Важно, чтобы к этому времени сформировался личностный багаж.

— А если его нет?

— Да, некоторые застревают в подростковости. У меня в практике был такой мальчик, у него уже выпускной класс, а он понятия не имеет, что будет дальше, ему все равно. Важно посмотреть на ценности, интересы, склонности. И опять же рядом должен быть разумный, мудрый взрослый. Это главное условие, от которого зависит дальнейшая судьба ребенка.

Папа и сын. Михаил Хаустов

Да, мы не можем отобрать гаджеты, но ребенок должен использовать их разумно. Почему для подростка так важны игры? Там можно легко стать победителем, не прикладывая усилий, добиться результата. А добиваться результата в школе можно только корпя над учебниками.

Самооценка и коммуникация

— Как понять , что без специалиста не обойтись и пора вести ребенка к психологу?

— К психологу надо идти, если взрослый чувствует, что буксует. Если отношения не выравниваются, когда все методы перепробованы и не дали результата. Задача психолога — разобраться, что родитель делает не так, помочь найти новые ключики, а ребенку помочь увидеть себя в этом мире.

Часто выясняется, что у ребенка коммуникативные проблемы. Поздно решать это в подростковом возрасте, надо было раньше поработать над способностью выстраивать отношения со сверстниками, идти на контакт, отстаивать точку зрения, а не тогда, когда это уже становится самым важным в жизни.

Радуга. Рука. СС0

— Как подросток понимает и видит себя в этом возрасте?

— Это спектр эмоций. Хочется быть привлекательным для противоположного пола. И здесь очень важно родительское внимание. Потому что отношения между девочкой и папой — показатель того, как она будет относиться ко всем будущим мужчинам и что чувствовать. Очень важно папе говорить, какая она замечательная, и почаще напоминать, что она принцесса.

У меня в практике все больше стали встречаться гендерные перекосы, когда девочки не могут общаться с мальчиками, им лучше с представителями своего пола. В этих отношениях пока нет сексуального подтекста, но он может появиться.

Одна моя юная клиентка заявила родителям, что в Швеции разрешены однополые браки, и они с подружкой отправятся туда, когда вырастут. Девочки дружили с девочками всегда, обнимались, целовались и ходили в гости, но такого информационного фона не было.

Подростки. Pixabay.com

Сейчас в моей практике в разы стало больше случаев, когда девочка 12−14 лет не воспринимает свой пол. Эту девочковость надо подчеркивать и взращивать в семье, чтобы все встало на свои места.

У мальчиков в этом возрасте появляется и страх, и одновременно влечение к противоположному полу. Терапевтичен в этом смысле опыт родителей. Надо рассказать детям, что все проходят через такой период в жизни. Даже если опыт был отрицательным, это все равно показатель того, что с ситуацией можно справиться, ведь мама и папа это уже преодолели.

Общение или секс

— Специалисты отмечают , что возраст первого секса сейчас снижается. Почему это , по-вашему , происходит?

— Секс для подростка — это не удовольствие, как бывает во взрослых отношениях, а желание близости, контакта, эмоций. Если ребенок это получает в полном объеме в семье, если его любят и ценят, то вероятность, что он пойдет в ранние сексуальные отношения, уменьшается в разы.

Секс , объятия , любовь , пара. СС0

Это характерно и для мальчиков и для девочек в одинаковой степени. Секс — просто способ получить новые эмоции или, напротив, убежать от какого-то негатива. Часто после такого опыта дети мучаются, расстраиваются, плохо себя чувствуют.

Возраст первого сексуального контакта действительно снижается, поскольку информационное поле насыщено сценами, которые слишком рано детям видеть. Ко мне приводили и 8−9-летних детей, которые уже залезли на порносайты и пытаются играть в сексуально окрашенные игры с ровесниками. Они совершенно не знают, что делать с полученной информацией.

Как только мы замечаем, что у подростка пошел гормональный сдвиг, важно говорить с ребенком о последствиях и ответственности. С мальчиками надо обсудить и юридическую сторону вопроса: почему лучше повременить с сексом до 18 лет.

Подростки , алкоголь. СС0

— Что делать родителям , которые узнают о сексуально жизни ребенка постфактум и в шоке?

— То же самое — разговаривать. Надо понять, станут ли эти сексуальные связи регулярными или это ни к чему не приведет. Важно не орать и не возмущаться, а сохранить спокойствие и поговорить о том, что будет дальше.

— А иначе?

— Иначе есть большая вероятность, что подросток закроется и мы ничегошеньки не узнаем о том, где и как он проводит время. Это может привести к тому, что ребенок назло родителям пойдет вразнос: да, я плохая и дальше буду плохой. Взрослые должны помочь ребенку с честью выйти из этой ситуации.

Рука. Страх СС0

Не самое главное

— Мы говорили , что школа отходит у подростков на второй план. Как помочь ребенку справиться со школьной программой?

— Родители должны понимать, что оценочность и тестовость, которых много сейчас в системе образования, не всегда показатель. Для меня, например, тестовый формат всегда был сложен, для кого-то, напротив, он кажется легче, чем другие формы экзаменов.

Школа и экзамены — это просто очередной этап в жизни ребенка. Надо вселять в ребенка уверенность в своих силах, проговаривать варианты развития ситуации. А часто в самих родителях слишком много тревоги.

Я, к своему удивлению, недавно узнала, что даже первоклассникам теперь нанимают репетиторов, чтобы они лучше учились.

И родители, и учителя поддерживают какую-то общую невротизацию по поводу экзаменов. У меня в практике было несколько случаев, когда дети не хотят идти в 10-й класс только потому, что будет ЕГЭ, и они думают, что провалятся.

Подростки. unsplash.com

— Чего боится ребенок?

— Плохо сдать. Родители должны сами понимать, что это не крах в жизни, и транслировать эту мысль ребенку. Есть много случаев, когда даже высокоинтеллектуальный школьник заваливает экзамены. Это происходит от того, что он придает оценке основополагающее значение, и паника от того, что он не сдаст, полностью отключает мозг.

Да, в ситуации сдачи экзаменов стресс может быть мобилизующим фактором. Волнуемся, но собираемся и отвечаем правильно. Но если эмоциональная нагрузка слишком велика, то возникает так называемый дистресс, который блокирует память.

Человек постоянно испытывает тревогу и страх и в самый ответственный момент оказывается не готов. Это защитный механизм психики.

Подростки. unsplash.com

Взрослый ребенок

— Можно ли назвать возраст , к которому , по идее , человек должен выйти из подростковости?

— Это очень индивидуальный показатель. Большие психологические форумы проходят на тему всеобщей инфантилизации. Возраст реальный и психологический все дальше отходят друг от друга.

Если мы раньше говорили о том, что 18 лет — это уже юношество, то сейчас это вовсю подростковый возраст. Нет единого мнения, почему это происходит. Один из вариантов — влияние самой современной среды, в которой детей опекают и оберегают больше и дольше.

Ребенок уже в школу должен идти, а мы ему все шапочку завязываем и башмачки надеваем. Многие родители кидаются на помощь при малейшей опасности, когда эта помощь, в общем-то, не нужна, и даже не замечают, какую медвежью услугу оказывают.

Плачет. Открытые источники.

— Какие трудности ждут в жизни человека , который , так скажем , не правильно и не вовремя выходит из подросткового возраста?

— Соответствующие эмоциональные реакции на все — детские «обидки». Человек не берет ответственность за свои поступки, у него всегда все вокруг виноваты в том, что с ним происходит. Это постоянная позиция жертвы: у меня все плохо.

Исправить это можно уже во взрослой психотерапии, однако нужно быть готовым потом разбирать себя, раскладывать по полочкам и прорабатывать все детские недорешенные проблемы.