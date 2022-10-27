Ремонт и кадровая упаковка. Как меняется крупный межрайонный медцентр в Алтайском крае

В Алейской центральной районной больнице продолжается большой ремонт. На перестройку в общей сложности потратят 85 млн рублей. Кроме, того, медучреждение продолжают укомплектовывать кадрами, стараясь попасть во все возможные программы.

Травмы и шведская стенка

И.о главврача Алейской ЦРБ Вячеслава Захаров рассказывает, что ремонт в ЦРБ начался с 2020 года. Сначала заменили инженерные системы — водо- и теплоснабжение, все коммуникации. В прошлом году отремонтировали четвертый этаж, подвальные помещения и приемно-диагностическое отделение. Деньги это выделили из краевого бюджета по программе развития здравоохранения. Потратили 52 млн рублей.

Сегодня в больнице капитально ремонтируют реанимацию на 10 коек, диагностические кабинеты и центр амбулаторной онкологической помощи. Сюда пациенты со всего округа будут приезжать в дневной стационар на химиотерапию, раньше им приходилось ездить на процедуры в Барнаул. В этом году на ремонт выделено 33 млн рублей.

На следующий год, по словам и.о. главврача, запланированы работы в хирургии, травматологии и оперблоках. В этот момент как раз можно будет использовать для операций отремонтированное отделение реанимации.

Справка Алейская ЦРБ работает по принципу межрайонного медицинского центра. За ней, помимо Алейска и Алейского района, закреплены Шипуновский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский и Чарышский районы. С острым коронарным синдромом сюда привозят пациентов из Краснощековского. В ее составе функционируют 9 стационарных круглосуточных отделений, отделение скорой медицинской помощи, поликлиника, детская поликлиника и женская консультация, мощность которых 850 посещений в смену, 5 врачебных амбулаторий, 25 ФАПов.

Алейская ЦРБ. Минздрав АК.

Сейчас в больнице две операционных, по новому проекту будет три. В одной из них вмешательства станут проводить под контролем рентген-аппарата. Более того, в районе взяли курс на развивитие травматологии: купят электронно-оптический прибор для внутрикостного остеосинтеза. Это позволит лечить более сложные переломы.

В неврологическом отделении будут шведская стенка, маты, аппараты для мелкой моторики. Это нужно для того, чтобы как можно раньше начать реабилитировать пациентов после острого нарушения мозгового кровообращения. Все это больница приобретет за свой счет, закупки уже начаты, сообщил Вячеслах Захаров.

В целом новейшее оборудование, которое есть в ЦРБ, позволяет все чаще принимать тяжелых больных, которых теперь не нужно возить в Барнаул. А сами пациенты говорят, что в обретенной после ремонта чистоте и на новых кроватях им куда приятнее лечиться.

Цифра 249 коек — фонд Алейской центральной районной больницы

Алейская ЦРБ. Минздрав АК.

Ждем всех

В 2022 году по программе «Земский доктор» в Алейскую ЦРБ пришли 12 врачей: два невролога, два кардиолога, два хирурга, два терапевта, травматолог-ортопед, педиатр, акушер-гинеколог и врач УЗИ. Всего по этой программе сюда пришло уже 48 человек.

Чтобы решить проблему нехватки среднего медперсонала, предыдущий главврач больницы, а ныне главврач БСМП-2 в Барнауле Александр Берестенников однажды собрал почти всех немедицинских работников больницы, включая администраторов и санитарок, и предложил им интересную перспективу: они учатся в Рубцовском колледже за счет больницы и через два года становятся полноценными медсестрами.

Сейчас это обучение проходят 28 человек, многие предметы у них ведут врачи Алейской ЦРБ. Плюс в том, что эти люди уже трудились в коллективе больницы, и у них уже есть жилье в Алейске. Все «ученики» придут работать именно сюда.

Цифра 50 тыс. составляют подъемные для молодых врачей в Алейске. Врачам и среднему медперсоналу компенсируют найм жилья в размере 10 тыс. рублей ежемесячно.

Алейская ЦРБ. Минздрав АК.

В больнице организовали мощное наставническое движение. Каждого нового сотрудника берут под опеку, чтобы он не оставался в профессии один на один со своими страхами. У каждого из молодых специалистов есть возможность связаться напрямую с главврачом, не важно, рабочий это будет вопрос или бытовой. «Когда я работала в Барнауле, главврача вообще никогда не видела», — говорит молодой врач-кардиолог Евгения Попова.

«Я горжусь, тем, что начала здесь самостоятельную трудовую деятельность. Здесь много интересных пациентов. Сложных. Работать интересно и приятно», — говорит невролог Наталья Вторникова.

По словам Вячеслава Захарова, стационар сейчас укомплектован полностью, но здесь еще ждут участковых терапевтов и узких специалистов — дерматолога и психиатра.

Пациенты молодыми врачами довольны. «У меня давление было 236, — рассказывает 77-летняя пациентка Нина Григорьевна. — Сбили и как за малым ребенком за мной ходили. И туда, и сюда, и кругом. Хорошая у меня девушка-врач. Благодарю ее за все. Она молодая, но очень умная. Головой хорошо работает… Я больше недели тут и домой хочу, завтра выпишут, наверное, нечего мне здесь государственный хлеб исть».