25 апреля
﻿
Здоровье

Резекцию мочеточника через небольшие проколы впервые провели алтайские онкологи

Хирурги Алтайского краевого онкологического диспансера впервые выполнили резекцию мочеточника лапароскопически. Это позволило спасти жизнь 72-летней пациентке, рассказали в краевом минздраве.

Хирургическая операция.
Хирургическая операция.
СС0

Опухоль мочеточника в процессе своего роста перекрывает просвет, которые составляет всего около 12 мм, нарушается отток мочи от почки в мочевой пузырь. Почечная лоханка раздувается, и выработка мочи автоматически прекращается.

Эти процессы протекают незаметно для больного до тех пор, пока не вспыхивает инфекция и необратимые патологические нарушения.

Пациентке же повезло дважды: опухоль вовремя обнаружили и онкологи приняли решение проводить операцию лапараскопическим способом, то есть через небольшие проколы.

Операция.
Операция.
zdravalt.ru

Хирурги удалили пораженный фрагмент мочеточника, а оставшуюся здоровую часть сшили с мочевым пузырем по методике Psoas-Hitch.

«После таких операций, выполненных открытым доступом, пациенты 2 — 3 дня лежат на сильнодействующих обезболивающих препаратах. Наша бабушка встала с кровати уже на следующий день. Специальная противоболевая терапия тоже не понадобилась», — рассказал хирург урологического отделения Алтайского краевого онкологического диспансера Илья Варламов.

У пожилой пациентки букет болезней: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца с перенесенным ранее инфарктом, выраженные избыток массы тела. Малоинвазивная манипуляция позволила ей легче перенести саму операцию, быстрее и проще пройти ранний послеоперационный период.

Спустя восемь суток после операции параметры креатинина (показатель состояния мочевыделительной системы) в моче женщины были как у вполне здорового человека.

Она уже выписалась домой. Онкологи будут вести за пациенткой диспансерное наблюдение.

Малоинвазивная эндоскопическая хирургия получила активное развитие в онкологии в последние несколько лет. В краевом онкологическом диспансере подобные операции выполняются при опухолях женской половой сферы, легких, предстательной железы, онкопатологиях почек и мочевого пузыря, желудочно-кишечного тракта.

А ранее altapress.ru рассказывал, как барнаульские врачи спасли мальчика с отмершим пищеводом и дырявой диафрагмой.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость