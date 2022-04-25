Резекцию мочеточника через небольшие проколы впервые провели алтайские онкологи

Хирурги Алтайского краевого онкологического диспансера впервые выполнили резекцию мочеточника лапароскопически. Это позволило спасти жизнь 72-летней пациентке, рассказали в краевом минздраве.

Опухоль мочеточника в процессе своего роста перекрывает просвет, которые составляет всего около 12 мм, нарушается отток мочи от почки в мочевой пузырь. Почечная лоханка раздувается, и выработка мочи автоматически прекращается.

Эти процессы протекают незаметно для больного до тех пор, пока не вспыхивает инфекция и необратимые патологические нарушения.

Пациентке же повезло дважды: опухоль вовремя обнаружили и онкологи приняли решение проводить операцию лапараскопическим способом, то есть через небольшие проколы.

Операция. zdravalt.ru

Хирурги удалили пораженный фрагмент мочеточника, а оставшуюся здоровую часть сшили с мочевым пузырем по методике Psoas-Hitch.

«После таких операций, выполненных открытым доступом, пациенты 2 — 3 дня лежат на сильнодействующих обезболивающих препаратах. Наша бабушка встала с кровати уже на следующий день. Специальная противоболевая терапия тоже не понадобилась», — рассказал хирург урологического отделения Алтайского краевого онкологического диспансера Илья Варламов.

У пожилой пациентки букет болезней: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца с перенесенным ранее инфарктом, выраженные избыток массы тела. Малоинвазивная манипуляция позволила ей легче перенести саму операцию, быстрее и проще пройти ранний послеоперационный период.

Спустя восемь суток после операции параметры креатинина (показатель состояния мочевыделительной системы) в моче женщины были как у вполне здорового человека.

Она уже выписалась домой. Онкологи будут вести за пациенткой диспансерное наблюдение.

Малоинвазивная эндоскопическая хирургия получила активное развитие в онкологии в последние несколько лет. В краевом онкологическом диспансере подобные операции выполняются при опухолях женской половой сферы, легких, предстательной железы, онкопатологиях почек и мочевого пузыря, желудочно-кишечного тракта.

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