Резко ухудшилось состояние здоровья олимпийского чемпиона Романа Костомарова

У спортсмена кровоизлияние и гематома в лобной доле, сообщает Telegram-канал SHOT. Врачи считают, что инфекция от отита могла перейти с ушей на мозг и дать осложнения. Новые образования обнаружены в лобной, правой затылочной и левой теменной областях.

Развивается внутримозговая гематома больших полушарий, указывает Газета.Ru. Острая фаза наблюдается в правой лобной доле с отеком. Поражения белого и серого вещества мозга сохранены во всех отделах, кроме правой лобной доли.

Спортcмена привезли в столичную клинику ночью на 10 января с пневмонией. Утром ему cтало хуже. Позже его перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ. На фоне пневмонии у спортсмена развился сепсис, который привел к ампутации стоп.

Информация в СМИ также разнилась — некоторые издания писали об ампутации одной стопы, левой, другие — о том, что спортсмен лишился стоп на обеих ногах.

Впоследствии у фигуриста стал прогрессировать некроз верхних конечностей после ампутации стопы.

О спортсмене

Костомаров — двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию в дуэте с Татьяной Навкой.

В январе Роман Костомаров участвовал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны ОЗ». Некоторые выступления проходили на открытых площадках при минус 25 градусах. Фигурист уже болел.