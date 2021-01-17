РФПИ опроверг информацию о том, что Бразилия отказалась экстренно применять «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций опроверг сообщения о том, что Национальное агентство наблюдения за здоровьем (ANVISA) отказало России в ускоренной регистрации вакцины «Спутник V» в Бразилии, о чем altapress.ru писал ранее .

Фонд пояснил, что ANVISA запросило дополнительную информацию относительно вакцины «Спутник V», которая будет предоставлена в ближайшее время.

«Запрос дополнительной информации регулятором является стандартной процедурой и не означает отказа в регистрации», — отмечается в сообщении пресс-службы РФПИ.

Вакцина против гриппа. пресс-служба АКЗС

Более того, по новой информации Конгресс Бразилии одобрил закон, который находился на рассмотрении в Сенате. В случае принятия документа, он позволит автоматически использовать в Бразилии вакцину, зарегистрированную в ряде стран, включая Россию.

На данный момент «Спутник V» уже зарегистрирована в Сербии, Аргентине, Белоруссии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле и Парагвае. На следующей неделе ожидается регистрация еще в двух странах.

Вакцина. архив ОАО «Алтай-Кокс»

«Также обращаем внимание представителей СМИ, что в рамках ведущейся против вакцины „Спутник V“ дезинформационной кампании недостоверные сведения целенаправленно распространяются в ночное время и выходные дни для усложнения процесса их проверки», — подчеркнули в РФПИ.

Напомним, информация о том, что регулятор посчитал препарат не соответствующим минимальным критериям, существующим в Бразилии, появилась в воскресенье утром, 17 января.

Вакцинация от коронавируса. zdravalt.ru

В Алтайском крае от коронавируса уже привили почти 3 тыс. человек. В регионе ведут иммунизацию населения вакциной «Гам-КОВИД-Вак». Накануне поступило еще около 13 тыс. комплектов вакцины и выросло число медорганизаций, в которых можно поставить прививку. Их список можно посмотреть здесь.