РФПИ опроверг информацию о том, что Бразилия отказалась экстренно применять «Спутник V»

Фонд пояснил, что ANVISA запросило дополнительную информацию относительно вакцины «Спутник V», которая будет предоставлена в ближайшее время.
«Запрос дополнительной информации регулятором является стандартной процедурой и не означает отказа в регистрации», — отмечается в сообщении пресс-службы РФПИ.
Более того, по новой информации Конгресс Бразилии одобрил закон, который находился на рассмотрении в Сенате. В случае принятия документа, он позволит автоматически использовать в Бразилии вакцину, зарегистрированную в ряде стран, включая Россию.
На данный момент «Спутник V» уже зарегистрирована в Сербии, Аргентине, Белоруссии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле и Парагвае. На следующей неделе ожидается регистрация еще в двух странах.
«Также обращаем внимание представителей СМИ, что в рамках ведущейся против вакцины „Спутник V“ дезинформационной кампании недостоверные сведения целенаправленно распространяются в ночное время и выходные дни для усложнения процесса их проверки», — подчеркнули в РФПИ.
Напомним, информация о том, что регулятор посчитал препарат не соответствующим минимальным критериям, существующим в Бразилии, появилась в воскресенье утром, 17 января.
В Алтайском крае от коронавируса уже привили почти 3 тыс. человек. В регионе ведут иммунизацию населения вакциной «Гам-КОВИД-Вак». Накануне поступило еще около 13 тыс. комплектов вакцины и выросло число медорганизаций, в которых можно поставить прививку. Их список можно посмотреть здесь.