6 февраля
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Здоровье

Роман Костомаров может потерять ногу по колено из-за гангрены

Российскому фигуристу Роману Костомарову грозит ампутация ноги по колено, сообщает Telegram-канал Mash.

Коньки.
Коньки.
СС0

По информации Mash, у фигуриста прогрессирует гангрена и поражена большая часть ноги. На фоне этого развился некроз стопы и сепсис.

По данным Telegram-канала «112», врачи активно борются с заражением. Они опасаются, что поврежденные клетки продолжат разрастаться и придется ампутировать ногу по колено.

«Сейчас некроз замечен на пальцах, пятке и начале стопы», — сообщает Telegram-канал.

Фигуриста лечат российские и немецкие врачи. Если ампутации все же не удастся избежать, то фигуриста планируют перевести в одну из клиник в Германии, где специализируются на протезировании.

На данный момент, по информации Mash, Костомаров продолжает лежать на ИВЛ под регулярным наблюдением специалистов.

45-летнего cпортcмена привезли в столичную клинику ночью на 10 января с пневмонией. Утром ему cтало хуже. Позже его перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.

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