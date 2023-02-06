Роман Костомаров может потерять ногу по колено из-за гангрены

По информации Mash, у фигуриста прогрессирует гангрена и поражена большая часть ноги. На фоне этого развился некроз стопы и сепсис.
По данным Telegram-канала «112», врачи активно борются с заражением. Они опасаются, что поврежденные клетки продолжат разрастаться и придется ампутировать ногу по колено.
«Сейчас некроз замечен на пальцах, пятке и начале стопы», — сообщает Telegram-канал.
Фигуриста лечат российские и немецкие врачи. Если ампутации все же не удастся избежать, то фигуриста планируют перевести в одну из клиник в Германии, где специализируются на протезировании.
На данный момент, по информации Mash, Костомаров продолжает лежать на ИВЛ под регулярным наблюдением специалистов.
45-летнего cпортcмена привезли в столичную клинику ночью на 10 января с пневмонией. Утром ему cтало хуже. Позже его перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.
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