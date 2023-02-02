У фигуриста Костомарова наблюдается нарушение кровообращения

Издание отмечает, что ранее появившаяся в сети информация об отмирании и ампутации конечностей у фигуриста не подтверждается. Однако у спортсмена выявили нарушение кровообращения.
Олимпийский чемпион попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Тестирование на грипп и коронавирус показали отрицательный результат. Позже его перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.
Ранее в реанимацию попал фигурист, катавшийся в паре с Татьяной Навкой.
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