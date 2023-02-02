2 февраля
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Здоровье

У фигуриста Костомарова наблюдается нарушение кровообращения

У 45-летнего фигуриста Романа Костомарова наблюдается нарушение кровообращения, сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

Коньки, каток.
Коньки, каток.
CC0

Издание отмечает, что ранее появившаяся в сети информация об отмирании и ампутации конечностей у фигуриста не подтверждается. Однако у спортсмена выявили нарушение кровообращения.

Олимпийский чемпион попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Тестирование на грипп и коронавирус показали отрицательный результат. Позже его перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.

Ранее в реанимацию попал фигурист, катавшийся в паре с Татьяной Навкой.

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