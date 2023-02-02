У фигуриста Костомарова наблюдается нарушение кровообращения

Издание отмечает, что ранее появившаяся в сети информация об отмирании и ампутации конечностей у фигуриста не подтверждается. Однако у спортсмена выявили нарушение кровообращения.

Олимпийский чемпион попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Тестирование на грипп и коронавирус показали отрицательный результат. Позже его перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.

Ранее в реанимацию попал фигурист, катавшийся в паре с Татьяной Навкой.