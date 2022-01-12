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Здоровье

Роспотребнадзор: число заражений COVID-19 может вырасти до 100 тысяч в сутки

При неблагоприятном развитии пандемии число заражений коронавирусом в России может достигнуть 100 тыс. в сутки, передает РИА Новости слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Анна Попова, главный санитарный врач.
Анна Попова, главный санитарный врач.
Анна Зайкова, altapress.ru

«То, что сегодня мы видим, к сожалению, создает в пессимистичном варианте прогноз по возможному растущему выявлению количества случаев, связанных с ковид-инфекцией, до шестизначных цифр на территории России, при неблагоприятном развитии и несоблюдении тех требований, о которых мы говорим уже 2 года», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что специалисты видят признаки ухудшения эпидситуации. По ее словам, в 35 регионах уровень заражения превышает среднестатистический. При этом показатель заболеваемости за первую неделю нового года снизился.

«По итогам первой недели текущего года в стране зарегистрировано 112 006 случаев заболевания COVID-19, и показатель составляет 76,33 на 100 тыс. населения, что еще ниже на 19,45%, чем на финальной неделе ушедшего года», — пояснила главный санитарный врач.

Анна Попова также призвала работодателей внимательно относиться к здоровью сотрудников и не допускать до работы тех, у кого наблюдаются симптомы ОРВИ.
Инкубационный период «омикрона» короче, поэтому его симптомы могут проявиться у инфицированного человека на третий-пятый день, предупредила она.

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