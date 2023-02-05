5 февраля
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Здоровье

Роспотребнадзор: какое число заразившихся COVID-19 ожидается в России

Высокие значения по числу заразившихся ковидом не ожидаются, заявил Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Об этом пишет ТАСС.

Коронавирус.
Коронавирус.
СС0

По словам Хафизова, он не ожидает высоких показателей по заразившимся COVID-19. Эксперт подчеркивает, что это связано с тем, что большинство населения переболело разными версиями омикрона.

«В том числе ВА.2, который доминировал в феврале-мае 2022 года, и определенная защита у нас есть», — сказал он.

Коронавирус будет периодически возвращаться подъемами заболевания. Они могут отличать по интенсивности, отметил Хафизов.

Что известно о новом подварианте ковида и насколько он опасен — в материале «Во власти «кракена».

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