Роспотребнадзор: какое число заразившихся COVID-19 ожидается в России

По словам Хафизова, он не ожидает высоких показателей по заразившимся COVID-19. Эксперт подчеркивает, что это связано с тем, что большинство населения переболело разными версиями омикрона.
«В том числе ВА.2, который доминировал в феврале-мае 2022 года, и определенная защита у нас есть», — сказал он.
Коронавирус будет периодически возвращаться подъемами заболевания. Они могут отличать по интенсивности, отметил Хафизов.
Что известно о новом подварианте ковида и насколько он опасен — в материале «Во власти «кракена».
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!