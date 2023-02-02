В Республике Алтай шесть иностранцев заразились корью

Все шесть заболевших — иностранные граждане, которые приехали в Республику на заработки. У них не было справки о вакцинации против кори.
В ведомстве заявили, что уже приняли необходимые противоэпидемические меры. Они установили круг контактировавших с заболевшими, поставили прививки и проводят ежденвные медицинские наблюдения.
«Причинами возвращения кори являются: во-первых, отказы некоторых родителей от вакцинации детей. Еще один фактор — приток мигрантов из стран, где прививки от кори не входят в перечень обязательных», — сообщили в ведомстве.
В Алтайском крае зафиксировали четыре случая заболевания корью. Контактировавших — 400.
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