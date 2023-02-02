В Республике Алтай шесть иностранцев заразились корью

В Республике Алтай подтвердили шесть случаев заболевания корью у иностранцев. Об этом сообщает Роспотребнадзор по региону.

Все шесть заболевших — иностранные граждане, которые приехали в Республику на заработки. У них не было справки о вакцинации против кори.

В ведомстве заявили, что уже приняли необходимые противоэпидемические меры. Они установили круг контактировавших с заболевшими, поставили прививки и проводят ежденвные медицинские наблюдения.

«Причинами возвращения кори являются: во-первых, отказы некоторых родителей от вакцинации детей. Еще один фактор — приток мигрантов из стран, где прививки от кори не входят в перечень обязательных», — сообщили в ведомстве.

В Алтайском крае зафиксировали четыре случая заболевания корью. Контактировавших — 400.