2 февраля
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Здоровье

В Республике Алтай шесть иностранцев заразились корью

В Республике Алтай подтвердили шесть случаев заболевания корью у иностранцев. Об этом сообщает Роспотребнадзор по региону.

Корь.
Корь.
Фото: архив ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»

Все шесть заболевших — иностранные граждане, которые приехали в Республику на заработки. У них не было справки о вакцинации против кори.

В ведомстве заявили, что уже приняли необходимые противоэпидемические меры. Они установили круг контактировавших с заболевшими, поставили прививки и проводят ежденвные медицинские наблюдения.

«Причинами возвращения кори являются: во-первых, отказы некоторых родителей от вакцинации детей. Еще один фактор — приток мигрантов из стран, где прививки от кори не входят в перечень обязательных», — сообщили в ведомстве.

В Алтайском крае зафиксировали четыре случая заболевания корью. Контактировавших — 400.

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