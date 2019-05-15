Роспотребнадзор объяснил, как появились вспышки кори в России

Вспышки заболевания корью в ряде российских регионов связаны с завозом этой инфекции из-за рубежа.

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по кори в зарубежных странах в Российской Федерации в ряде субъектов продолжают регистрироваться случаи заболевания этой инфекцией среди различных групп населения, обусловленные, преимущественно, завозом инфекции на территорию страны из-за рубежа и распространением среди восприимчивого населения», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В качестве иллюстрации этого утверждения ведомство приводит данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Так, в странах Европейского региона только за четыре месяца этого года было зарегистрировано свыше 51 тыс. случаев кори. Рост заболеваемости наблюдается в Украине (34,2 тыс. сллучаев), Казахстане (5,3 тыс.), Кыргызстане (1,5 тыс.), Грузии (2,9 тыс.), Македонской республике (829), Литве (329), Боснии и Герцеговине (327), Болгарии (236), пишет znak.com.

Ведомство намерено заняться «подчищающей иммунизацией» — провести вакцинацию граждан РФ и иностранцев-гастарбайтеров, а также охватить прививками «труднодоступные» группы населения: граждан, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни, беженцев, вынужденных переселенцев и других лиц, не включенных в утвержденный на 2019 год национальный план профилактических прививок.

В апреле в Алтайском крае зафиксировали вспышку кори. Известно о семи официальных случаях заболевания корью.