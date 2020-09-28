Роспотребнадзор обратился к людям «серебряного возраста»

Россияне старше 60 лет относятся к группе риска по коронавирусной инфекции.

В период пандемии им следует реже выходить из дома, а при необходимости в обязательном порядке пользоваться средствами индивидуальной защиты.

«Люди „серебряного возраста“ старше 60 лет в группе особого риска. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные как вирусная пневмония», — сообщили в ведомстве.

Роспотребнадзор порекомендовал избегать общественных мест, сократить до минимума посещение магазинов и торговых центров.

Для приобретения продуктов, а также оплаты коммунальных услуг, людям пожилого возраста посоветовали обратиться к своим близким или сотрудникам социальных служб, пишет ura.ru.

Если выход на улицу неизбежен, ведомство советует пользоваться индивидуальными мерами защиты — масками и перчатками. Кроме того, следует регулярно мыть руки с мылом.

Коронавирус. COVID-19. Пандемия. CC0

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев дал россиянам несколько советов по защите от коронавируса в период подъема заболеваемости вирусными инфекциями.

Так, с приходом сезонных эпидемий необходимо пить как можно больше жидкости. Также следует обеспечить организм достаточным количеством витамина С.

Он содержится во многих фруктах, например, цитрусовых и киви, а также в имбире и квашеной капусте. Содержащие витамин C фрукты — лимон, лайм, грейпфрут — можно добавлять в чай, тогда получится двойная польза.

Между тем глава китайской компании SinoVac, разработавшей вакцину CoronaVac, И Вэйдун признал невозможность создать эффективный на 100 процентов препарат.