Роспотребнадзор: в рейтинге по вакцинации населения от гриппа Алтайский край оказался в конце

В регионе по данным на 12 декабря привитыми оказались только 45,5% населения.
Чуть выше середины рейтинга с показателем 49% находится соседняя Республика Алтай. По стране средний показатель составил 51,3%.
Самый высокий охват населения зафиксирован в Республике Тыва — 63,1% и самый низкий в Мурманской области — 38,7%.
Как отмечают в Роспотребнадзоре, доля гриппа составляет 52,5%, а преобладающим среди штаммов стал H1N1 (свиной грипп).
Случаи заболевания другими штаммами также регистрируются.
На прошлой неделе случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировали на 11% больше, чем неделей ранее — 48 тыс. человек. Рост отмечается в 52 регионах.
В ведомстве заключили, что в связи со сложной эпидобстановкой регионам поставлена задача еще более усилить информационную кампанию по защитным мерам от сезонных заболеваний.
Такие меры необходимы для снижения уровня распространения вирусов перед новогодними праздниками.
Ранее, могут ли ввести масочный режим в Барнауле, ответил глава города.
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