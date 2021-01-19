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19 января
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Здоровье

Роспотребнадзор: вакцина «ЭпиВакКорона» эффективна на 100%

Иммунологическая эффективность вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона», которую разработали в научном центре «Вектор», по результатам первой и второй фаз клинических испытаний составила 100%, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова

В ведомстве отметили, что наличие антител к коронавирусу не считается противопоказанием для вакцинации: «ЭпиВакКорона» поможет укрепить уже сформировавшийся иммунитет.

Схема предполагает двукратное внутримышечное введение препарата (как и в случае с вакциной «Спутник V»), с интервалом не менее 14−21 день, в дозе 0,5 мл.

Прививаться одним компонентом можно, если человек ранее переболел COVID-19. Однако это не будет давать оптимальный по силе и продолжительности иммунный ответ, уточнили в Роспотребнадзоре, добавив, что этот вопрос требует дополнительных исследований.

«ЭпиВакКорону», созданную на основе пептидных антигенов в новосибирском центре «Вектор», зарегистрировали в октябре. Третий этап испытаний продолжается: в них участвуют 40 тыс. добровольцев, в том числе люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями.

В гражданский оборот уже выпустили более 45 тыс. доз, а на масштабное производство должны выйти в феврале.

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