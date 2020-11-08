России предрекли третью волну коронавируса

Третья волна коронавируса может произойти в марте, когда начнется сезонное обострение респираторных заболеваний.
«Идеальный вариант был бы, конечно, если бы к марту, к очередному сезонному , — третью волну, которая менее насыщенна и менее бурная в плане количества заболевших», — сказал Проценко.
По его словам, если к этому моменту появится эффективная вакцина, то к июню Россия может выйти из эпидемии.
При этом вирусолог Анатолий Альтштейн отметил, что в ближайшее время Россия достигнет коронавирусного плато, которое продлится до весны 2021 года.
Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сказал, что не факт, что на третьей волне пандемия коронавируса остановится. По его мнению, еще долго будут спады и подъемы заболеваемости, но в разных странах это будет происходить в разное время.
«Волн может быть и не три, это будет тянуться долго — будут спады, подъемы. Третья волна — это неактуальный вопрос, — сказал он. — Актуально сказать, что этот вирус с нами надолго, эпидемия будет подниматься, опускаться. В разных странах в разное время».
Он отметил, что летом инфекция слабее, а зимой, осенью и весной — сильнее.